ننشر حصاد البيت الفني للمسرح في 2019

شهد عام 2019 بالبيت الفني للمسرح انتشار لافتة " كامل العدد" في أغلب ليالي العرض و هو ما وضح جليا على عدد المشاهدين للعروض، حيث وصل عدد الحضور بالقاهرة و الاسكندرية فقط الى 384 ألف مشاهد ، بزيادة 35 ألف مشاهد عن العام الماضي، بالاضافة الى جمهور المحافظات و الذي وصل الى 500 ألف مشاهد، ما بين المسارح و الساحات و المدارس،و التي كانت عروضهم بالمجان.

ووصل جمهور عروض البيت الفني للمسرح هذا العام الى ما يزيد عن 850 ألف مشاهد تقريبا، من خلال افتتاح 22 عرض مسرحي جديد، وإعادة تقديم 50 عرض ما بين عروض حققت نجاحًا كبيرًا و مازالت ، و عروض تم مدها من إنتاج العام الجاري لاستمرار الإقبال الجماهيري الكبير عليها ، و كان على قمة العروض التي قدمت أكبر عدد ليالي عرض لعام 2019 عرض " ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث، و الذي وصلت ليالي عرضه الى 120 ليلة عرض.

كما شهد البيت الفني للمسرح إقبالا كبيرا على عمل الاشتراكات السنوية للكبار و الأطفال من المؤسسات و الأفراد ، حيث وصل عدد مشتركي البيت الفني للمسرح هذا العام الى 2000 اشتراك للأفراد و المؤسسات منها نادي قضاة مصر، نقابة المهندسين، نقابة الصحفيين، مصلحة الضرائب، و غيرها.

تعاون البيت الفني مع المؤسسات المختلفة

تعاون البيت الفني للمسرح مع عدد كبير من المؤسسات، استكمال خطته للانفتاح و التعاون مع مختلف المؤسسات المهتمة بالثقافة عموما و خاصة المسرح، من خلال تقديم العروض المسرحية لجمهور متنوع و مختلف، حيث تعاون البيت الفني للمسرح مع الهيئة العامة لقصور الثقافة، و هو تعاون دائم و مستمر يساعد في تحقيق خطة تجوال عروض البيت الفني للمسرح بالمحافظات و القرى.

وأيضًا الهيئة العامة للكتاب من خلال معرض فيصل للكتاب، و معرض الاسكندرية للكتاب، حيث تم تقديم عروض ست الدنيا، و حواديت الاراجوز، صندوق التنمية الثقافية، أما من خارج وزارة الثقافة فقد تعاون البيت الفني للمسرح مع وزارة التعليم العالى، وزارة التربية و التعليم، لما يقدموه من تسهيلات لتقديم عروض البيت الفني للمسرح داخل الحرم الجامعي أثناء تقديم العروض بالجامعات ، و المدارس بالمحافظات المختلفة، مؤسسة اسمعونا.

إلي جانب استضافة مسارح البيت الفني للمسرح لاكبر 3 مهرجانات مسرحية بالقاهرة و هم مهرجان المسرح العربي ، مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجربيبي ، المهرجان القومي للمسرح المصري، حيث ان هذه المهرجانات لها جمهور عربي و أجنبي لحضور العروض و التي كانت من مختلف دول العالم.

بالاضافة الى ذلك كانت هناك مساعي من البيت الفني للمسرح هذا العام لعقد بروتوكول تعاون مع الهيئة الوطنية للاعلام لتصوير عروض البيت الفني للمسرح احترافيا ، استعداد لمشروع تسويق عروض البيت الفني للمسرح للقنوات التلفزيونية ، و ذلك لنشر العروض المسرحية على أوسع نطاق ممكن.

التجوال بالمحافظات

أطلق البيت الفني للمسرح هذا العام ، و تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة خطة تجوال لعروضه هي الأكبر في تاريخ البيت الفني للمسرح، حيث تتجه 8 عروض مسرحية ل 14 محافظة، داخل المراكز و القرى و النجوع، تحقيقا لمبدأ العدالة الثقافية و التي يؤمن البيت الفني للمسرح بأنها حق لكل المصريين.

و تستمر هذه الخطة حتى شهر ابريل من العام المقبل ، تقوم على تنفيذ هذه الخطة فرقة مسرح المواجهة و التجوال ، و التى انشئت خصيصا لانتاج عروض مناسبة للتجوال داخل أماكن غير معدة للعروض المسرحية.

بالاضافة الى تنظيم جولات لعروض البيت الفني للمسرح بمختلف المدن المصرية، و طبقا للمساحات و الساحات التي عرضت فيها عروض البيت الفني للمسرح ، و التي تصل سعة أماكن العرض في بعض القروي الى 10آلاف شخص، حيث قدم البيت الفني للمسرح هذا العام ما لا يقل عن 250 ليلة عرض ب 13 محافظة معظمهم بالوجه القبلي و الصعيد منهم قنا، المنيا، الأقصر، أسيوط، سوهاج ، الغربية، و غيرهم ، ليس فقط بمراكز المحافظة ، بل بقراها و مدارسها و جامعاتها .

قاعات عرض البيت الفني للمسرح

يسعى البيت الفني للمسرح دائما الى تطوير قاعات العرض من حيث الامكانيات و عوامل الأمان ، بالاضافة الى اضافة قاعات عرض جديدة.

انتهاء المرحلة الاولى من مشروع مسرح مصر :

تعرض "مسرح مصر" التابع للبيت الفني للمسرح للهدم منذ سنوات طويلة وتم العمل على اعادة بناءه من جديد ليصبح أول مجمع جديد للمسرح المصرى ينضم للمسارح التابعة للبيت الفني للمسرح، يضم المسرح قاعة عرض كبري بالإضافة إلي قاعتين صغيرتين وأخرى البروفات.



يقع مسرح مصر فى 10 شارع محمد فريد بوسط القاهرة، ويتم اعادة البناء وفقا لمواصفات جهاز التنسيق الحضارى حفاظا علي الطراز المعمارى للواجهات والارتفاعات والمواصفات التي تتميز بها المنطقة التي يقع بها المسرح، و تبلغ مساحة الارض 1000 متر وهي ملكية خاصة للبيت الفنى للمسرح، و تم عمل الرسومات الهندسية بالاشتراك مع لجنة متخصصة من البيت الفنى للمسرح مع الاستشارى المصمم للمشروع وتم تكليف جهاز مشروع الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع بتنفيذ المشروع.

المبنى مكون من أرضي وخمسة ادوار طبقا للمواصفات المعمارية، وهو مكون من صالة عرض رئيسية مقسمة إلى صالة ارضى وبلكون علوى و تبلغ عدد مقاعد المسرح حوالى 600 مقعد موزعة على الصالة والبلكون، شاملة

صالة مكتب رئيسية، وقاعتين فرعيتين، وخشبة مسرح متكاملة كلاسيكية، اضافة إلى كافة الخدمات التي يحتاجها المسرح ، مع تجهيزات تقنية وفنية حديثة.

ويضم المبني قاعة أخرى متعددة الاغراض تسع 150 مقعد على طراز المسارح التجريبية مجهزة تقنيا باجهزة الصوت والاضاءة والشواية متعددة الاغراض ، ولها مدخل مستقل و مصعد خاص، بجانب طابق ادارى مسطح بمساحة 600 متر لخدمة الادارات المعاونة بالبيت الفنى للمسرح ،أنتهى البيت الفني للمسرح حتى الآن من المرحلة الأولى للمشروع تشمل التراخيص، و تجهيز الموقع و تفريغه من المياه الجوفية، و الأساسيات و الهيكل الخرساني، على أن تبدأ المرحلة الثانية للمشروع خلال العام القادم بعد انتهاء موافقات الاعتمادات المالية.

ضمن خطة تطوير و صيانة مسارح البيت الفني للمسرح، و ضمانا لأمان و سلامة الجمهور و الفنانين العاملين بالعروض المسرحية، تم هذا العام صيانة و اعادة افتتاح عدد من المسارح، منها من كان يواجه مشكلات اجرائية لإعادة افتتاحه، و لكن بدعم و مساندة من الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة تم اعادة افتتاح مسارح " القومي، الطليعة، الغد، العايم الكبير، العايم الصغير،القاهرة للعرائس" بعد تجديدها و زيادة عوامل الأمان بها.

فرق و شعب مستحدثة

فرقة مسرح المواجهة و التجوال التي بدأت كشعبة مسرحية تابعة لفرقة المسرح الحدث، جاء قرار انشائها في إطار مبادرة " مسرح المواجهة" التي أطلقتها الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة شهر مايو الماضى، حيث كانت الشعبة مسئولة عن تجوال العروض المسرحية بالمحافظات، و ذلك في حاولة لأن تصل الخدمة الثقافية و العروض المسرحية الإحترافية لأقصى المناطق بعدا عن القاهرة.

ثم أصدرت الفنانة الدكتورة ايناس عبد الدايم قرارا بتحويلها الى فرقة خلال شهر نوفمبر الماضي

شعبة تنمية المواهب " مواهب مصر" التابعة لفرقة المسرح القومي للأطفال ، لتقديم جيل جديد من المواهب المسرحية الصغيرة، لضخ دماء جديدة في كافة عناصر المسرح

و فيما يلي تقرير بأعمال البيت الفني للمسرح طوال العام

أولا : العروض المسرحية

فرقة المسرح القومي

افتتاح عرض " يعيش أهل بلدي" على المسرح القومي بالعتبة ، شهر إبريل

إعادة تقديم العرض المسرحى "يعيش أهل بلدي" على المسرح القومي بالعتبة ،شهر مايو، خلال موسم رمضان

افتتاح العرض المسرحى "المتفائل" على المسرح القومي بالعتبة ، شهر يوليو

إعادة عرض " المتفائل" على المسرح القومي شهر أغسطس

إعادة عرض المتفائل على المسرح القومي شهر سبتمبر

إعادة عرض المتفائل على المسرح القومي شهر أكتوبر

اعادة تقديم العرض المسرحى "المتفائل" على خشبة بيرم التونسي بالاسكندرية، شهر ديسمبر

فرقة المسرح الكوميدى

افتتاح عرض " الحالة توهان" على المسرح العائم الكبير ، شهر إبريل

افتتاح عرض " رسائل العشاق" على مسرح ميامي، شهر نوفمبر

3- المسرح الحديث :

إعادة عرض " شهد الصبار" على مسرح السلام، شهر يناير

إعادة عرض " قواعد العشق 40" على مسرح السلام، شهر فبراير

إعادة عرض " قواعد العشق 40" على مسرح سيد درويش بالاسكندرية، شهر مايو

اعادة عرض "قواعد العشق 40" على مسرح السلام ، شهر ديسمبر

كما قامت عروض الفرقة " ولاد البلد" و " أمر تكليف" بالتجوال بالمحافظات ضمن خطة تجوال العروض



فرقة مسرح الطليعة

إعادة عرض " الطوق والأسورة"على مسرح البالون، ثم على مسرح السلام بشارع القصر العيني، شهر يناير

افتتاح عرض "شباك مكسور"على مسرح الطليعة بالعتبة ،شهر مارس

افتتاح عرض " في الانتظار" على مسرح الطليعة، شهر مارس

إعادة عرض "نوح الحمام" على مسرح الطليعة بالعتبة، شهر أبريل

إعادة عرض "كأنك تراه" علي مسرح الطليعة ، شهر مايو

إعادة عرض "نوح الحمام" على مسرح الطليعة بالعتبة ، شهر يونيو

أعادة عرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة بالعتبة ، شهر يونيو

إعادة عرض" يوم أن قتلوا الغناء"علي مسرح الطليعة، شهر يوليو

إعادة عرض "شباك مكسور" على مسرح الطليعة ، شهر يوليو

إعادة عرض "نوح الحمام " على مسرح الطليعة ،شهر اغسطس

إعادة عرض "كأنك تراه" على مركز شباب الجزيرة ، شهر أكتوبر

إعادة عرض " يوم أن قتلوا الغناء"علي مسرح الطليعة، شهر أكتوبر

افتتاح عرض " حريم النار" على مسرح الطليعة ، شهر ديسمبر

مسرح الغد

إعادة عرض "الحادثة "، على مسرح الغد بالعجوزة شهر يونيو

اعادة عرض "الحادثة" على مسرح الغد بالعجوزة شهر أغسطس

افتتاح عرض " ظل الحكايات " على مسرح الغد، شهر نوفمبر

اعادة رض ظل الحكايات على مسرح الغد ، شهر ديسمبر

مسرح الشباب

افتتاح عرض "جاري التحميل"على مسرح أوبرا ملك برمسيس،شهر يناير

افتتاح عرض "خفيف الروح" على مسرح أوبرا ملك برمسيس، شهر مارس

افتتاح عرض "ترنيمة الفلاح الفصيح" على المسرح العائم الصغير، شهر إبريل

إعادة " ترنيمة الفلاح الفصيح" على المسرح العائم الصغير ،

شهر مايوافتتاح عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير، شهر يونيوإعادة عرض " بيت الأشباح" على المسرح العائم الصغير ، شهر يوليوإعادة عرض "بيت الأشباح " على مسرح العائم الصغير بالمنيل ، شهر أغسطسإعادة عرض "مترو" على مسرح أوبرا ملك برمسيس ، شهر أغسطسإعادة عرض "بيت الأشباح" على مسرح العائم الصغير، شهر أكتوبرافتتاح عرض " البخيل" على مسرح أوبرا ملك، شهر ديسمبر

مسرح القاهرة للعرائس

إعادة عرض " الليلة الكبيرة" بساحة مركز الهناجر للفنون ، شهر مايو

إعادة عرض "الليلة الكبيرة" بحديقة الطفل بالسيدة زينب ، شهر مايو

افتتاح عرض " محطة مصر" على مسرح القاهرة للعرائس، شهر يونيو

إعادة عرض "رحلة الزمن الجميل" على مسرح القاهرة للعرائس، شهر يوليو

إعادة عرض " صحصح لما ينجح" على مسرح القاهرة للعرائس، شهر ديسمبر

مسرح القومي للأطفال

إعادة عرض " كوكب سيكا" على مسرح متروبول ، شهر يناير

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إعادة عرض " شمس و قمر" على مسرح متروبول ، شهر يناير

إعادة عرض " عبور و إنتصار" على مسرح نقابة الصحفيين ، شهر ابريل

إعادة عرض " عبور و إنتصار" على مسرح ميامي ، شهر مايو

إفتتاح "زهرة اللوتس" على مسرح ميامي، شهر يونيو

إعادة " زهرة اللوتس " على مسرح ميامي ، يونيو

إعادة " زهرة اللوتس" على مسرح ميامي، يوليو

إعادة عرض " حواديت الأراجوز" بأرض المعارض بالأسكندرية، شهر يوليو

إعادة عرض " زهرة اللوتس" على مسرح ميامي ، شهر أغسطس

إعادة عرض " القطط" على مسرح ميامي ، شهر اكتوبر

إعادة عرض " عبور و إنتصار" على مسرح السلام، شهر أكتوبر

إعادة عرض " القطط" على مسرح ميامي شهر أكتوبر



مسرح الإسكندرية

اعادة عرض " أبو كبسولة" على مسرح بيرم التونسي، شهر يونيو

إعادة عرض " أبو كبسولة" على المسرح العائم الكبير ، شهر يونيو

اعادة عرض " أبو كبسولة" على مسرح بيرم التونسي، شهر يوليو

افتتاح عرض "ميمى و مامي" (السندباد) على مسرح بيرم التونسي، أغسطس

افتتاح عرض "حمام الست" ، على مسرح بيرم التونسى ، شهر أغسطس

افتتاح العرض "يوم النصر" على مسرح بيرم التونسي، شهر أكتوبر

إعادة تقديم العرض المسرحى "ميمى و مامي" (السندباد) على مسرح بيرم التونسي، شهر نوفمبر



فرقة مسرح الساحة

إعادة عرض " صحينا يا سينا" على قصر الأمير طاز، شهرأكتوبر



مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

افتتاح عرض " ست الدنيا" بمعرض فيصل للكتاب، شهر مايو

إعادة عرض " ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية ، شهر يوينو

ست الدنيا ببيت السحيمي، شهر يونيو

افتتاح عرض " أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام، شهر يوليو

إعادة عرض " أوبرا بنت عربي" على مسرح السلام، شهر يوليو

إعادة عرض " ست الدنيا" على مسرح الحديقة الدولية، شهر أغسطس

فرقة مسرح التجوال المواجهة:

افتتاح عرض اشاعات اشاعات بمركز سعد زغلول الثقافي ، شهر أكتوبر

افتتاح عرض " رحلة سعيدة" بمركز الحرية للابداع بالاسكندرية، شهر أكتوبر

كما أشرفت الفرقة على تنظيم جولات عروض أمر تكليف من إنتاج فرقة المسرح الحديث بمحافظات أسوان، سوهاج، الفيوم، المنيا، بني سويف، عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث بمحافظات سوهاج، قنا، الأقصر، البحر الأحمر، جنوب سيناء،المنيا، أسيوط" ، و عرض " رحلة سعيدة" من إنتاج الفرقة بمحافظات الاسكندرية، الغربية"

ثانيا : تجوال العروض بالقاهرة خارج المسارح التابعة للبيت الفني للمسرح

ست الدنيا ، من انتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة، ضمن فعاليات مهرجان فيصل الدولي للكتاب، شهر مايو، و بيت السحيمي شهر يونيو

كأنك تراه، من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، بمركز شباب الجزيرة، شهر أكتوبر

ثالثا : تجوال العروض خارج القاهرة

مشروع تجوال عروض البيت الفنى للمسرح بالمحافظات و القرى هو تطبيق لسياسة العدالة الثقافية التى تنتهجها الوزارة لتصل العروض المسرحية لكافة المواطنين بالمحافظات و المناطق الحدودية، اقصر في شهر

"ولاد البلد" : قدم عرض "ولاد البلد" من إنتاج فرقة المسرح الحديث هذاالعام بمحافظات سوهاج و قنا في شهر يناير، سوهاج و الأقصر و البحر الأحمر شهر أغسطس ، جنوب سيناء في شهر أكتوبر، المنيا و أسيوط في شهر ديسمبر

"أمر تكليف": إنتاج فرقة المسرح الحديث شهر أغسطس فى سوهاج ، الفيوم ، بني سويف، المنيا في شهر أكتوبر.

" قواعد العشق 40" على مسرح سيد درويش بالاسكندرية، شهر مايو

"كأنك تراه" :إنتاج مسرح الطليعة بالاقصر "قصر ثقافة الاقصر" ، شهر فبراير ، على مركز شباب الجزيرة شهر أكتوبر

حواديت الأراجوز، من انتاج فرقة المسرح القومي للأطفال ،معرض الاسكندرية الصيفي للكتاب، شهر يوليو

رابعا: المشاركة بالمهرجانات المحلية و الدولية

شارك البيت الفني للمسرح هذا العام ب 12 عرض ضمن عروض المهرجان القومي للمسرح المصري في مسابقاته الثلاث،وهم

مسابقة عروض الكبار :

1- "حدث في بلاد السعادة"، من إنتاج فرقة المسرح الحديث

2- "الحادثة"، من إنتاج فرقة مسرح الغد

3- " الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة

4- " شباك مكسور" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة

5- " نوح الحمام" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة

6- ترنيمة الفلاح الفصيح ، من إنتاج فرقة مسرح الشباب

7- مترو ، من إنتاج فرقة مسرح الشباب

8- أوبرا بنت عربي ، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

عروض مسابقة الشباب

1- "بيت الأشباح"، من إنتاج فرقة مسرح الشباب



عروض مسابقة الطفل

1- " الحكاية روح"، من إنتاج فرقة مسرح الشمس لدمج ذوي الاحتياجات الخاصة

2- " محطة مصر " من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس

3- " زهرة اللوتس" من إنتاج فرقة المسرح القومي للأطفال

شارك البيت الفني للمسرح ب 10 عروض ضمن فعاليات دولية و هم:

عرض"الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، مهرجان المسرح العربي في دورته 11، فاز العرض بجائزة أفضل عرض عربي و هي المرة الأولى في تاريخ المهرجان التي يفوز فيها عرض مصري بهذه الجائزة

عرض "أنا كارمن"،من إنتاج فرقة مسرح الطليعة ، مهرجان أيام القاهرة للمونودراما، شهر فبراير

عرض " الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بافتتاح أيام الشارقة المسرحية بالإمارات، شهر مارس

عرض " الساعة الأخيرة" من إنتاج فرقة مسرح الغد، مهرجان البساط الدولي بالمغرب، شهر إبريل

عرض " أنا كارمن" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة، مهرجان أربيل الدولى للمونودراما ، شهر ابريل

عرض "واحدة حلوة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بمهرجان قرطاج الدولي للمونودراما بتونس، شهر يونيو

عرض " يوم أن قتلوا الغناء" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بمهرجان مكناس بالمغرب ، شهر نوفمبر

عرض " الثامنة مساء" من إنتاج فرقة مسرح الغد، بمهرجان كينيا الدولي للمسرح بكينيا، شهر نوفمبر

عرض " الحادثة" من إنتاج فرقة مسرح الغد بمهرجان الأردن المسرحي ، شهر نوفمبر

" الطوق و الأسورة" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بأيام قرطاج المسرحية بتونس، شهر ديسمبر

عرض " ست الدنيا" ضمن فعاليات ملتقى " بكرة أحلى" الدولي لذوي الاحتياجات الخاصة بالقاهرة، شهر ديسمبر

عرض " الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس، ضمن معهجان نيابولس الدولي بتونس ، شهر ديسمبر