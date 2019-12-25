تراند اليوم : حبيبة الملايين لطيفة بتصبح علي جمهورها : عيد ميلاد سعيد-صورة

نشرت المطربة لطيفة عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “إنستجرام” صورة جديدة لها.

علقت المطربة لطيفة على الصورة قائلة: “صباح الخير وعيد ميلاد سعيد”.

تفاعل مع الصورة عدد كبير من متابعيها، ونالت الصورة إعجاب الكثير من جمهورها وجاءت أبرز التعليقات كالآتى:

‏يا رب سنة سعيدة عليكى وعلى كل أحبابك وأسرتك الجميلة، ربنا يحفظكم ودايما فى زيادة يا أحلى وأجمل لطيفة فى الدنيا وطبعا 2020 سنة قوية بيكى لأنك لطيفة.

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صباح النور على أحلى لطوفة.

حبيبة الملايين لطيفة الجميلة.

كل سنة وانتي طيبة لطيفا.

كانت آخر ألبومات لطيفة ألبوم “فريش” الذى أصدرته فى عام 2017، أما بالنسبة للأغانى فهى أغنية “أمى” التى لاقت استحسان الجماهير، وهى من كلمات: أحمد سامي ورامي جمال الدين،ومن ألحان وتوزيع: إسلام صبري.