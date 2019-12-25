تراند اليوم : ناريمان بنت القديس حسن يوسف – صاروخ بدون حجاب

ظهرت ناريمان بنت القديس حسن يوسف والقديسة المعتزلة شمس الباودي في حفل توزيع جوايز نايل دراما وهي بدون حجاب وبشعر منسدل على كتفيها، ناعم يهفهف علي الجانبين..

إليكم التفاصيل..

ابتعد الفنان حسن يوسف وزوجته الفنانة شمس البارودي، عن وسائل الإعلام، لفترة كبيرة خلال الآونة الماضية، قبل أن يظهر يوسف في حفل توزيع جوائز نايل دراما.

وظهر الفنان حسن يوسف، خلال حفل توزيع جوائز نايل دراما، برفقة ابنته ناريمان، وهو الظهور الإعلامي الأول لها، حيث اصطحبت والدها إلى الحفل.

ولكن كانت مفاجأة لدي الكثيرين أن تكون بنت الفنان حسن يوسف والفنانة المتعزلة شمس البارودي أو الحاجة شمس كما يناديها البعض تكون غير محجبة!!..

الخليج 365 نشرت منذ أيام مقال بعنوان: كل أجيال عائلة حسن يوسف محجبات : ماشاء الله.. ولكن بالنظر في الصورة العائلة ستجد أن بنات العائلة جميعهم غير محجبات!!

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إليكم ما نشرته الخليج 365:

زمان كان يصدر في مصر مجلة متأسلمه تسمي المختار . المجلة نشرت في واحد من أعدادها السخيفة قصة تأسم النجمة شمس الباردوي زوجة النجم السينمائي حسن يوسف . وكيف سافرت مع عصابة التأسلم الي الأراضي المقدسة . وكيف حظاها الله بدخول الحضرة الشريفة . وإنهمرت في البكاء .

هنا قال الراوي . قلنا للجميع . إتركوها تبكي فقد رأت النبي صلي الله عليه وسلم . تجلي لها النبي وإصطفاها للجنه ..

ورجعت الست منقبة ..

وإعتزلت الست التمثيل وكذلك فعل زوجها حسن يوسف ..

في التسعينات عاد حسن يوسف الي التمثيل ، بعد أن جفت المنابع الأخري ..

وبعد ثورة ٣٠ يونيو ، وسقوط حركة الإخوان ، وإنكشاف عصابات التأسلم السياسي ، خلعت السيدة النقاب .. وإكتفت بالحجاب ..

أما أهل البيت فلا نقاب ولا حجاب . بل شعر ليس ، ناعم يهفهف علي الجانبين ..