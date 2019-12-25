شيخ سعودي يكشف حقيقة العلاقة بين أصوات الحيتان وقرب قيام الساعة

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:07 مساءً - تحدث الشيخ ” خالد بن عبد الله المصلح ” في حلقة برنامج ” يستفتونك ” المذاع على قناة ” الرسالة ” حول مقاطع الفيديو التي تم تداولها على مواقع التواصل الإجتماعي في الآونة الأخيرة لصوت غريب ومرعب زعم أنه صوت الحوت الأزرق على السواحل الشمالية لمصر وليبيا والجزائر .

وقال المصلح أنه لا توجد أي علاقة بين أصوات الحيتان وإشارات بقرب عذاب أو علامات قيام الساعة .

وأضاف قائلا : ” هذه الأصوات مثل زئير الأسد ومثل سائر الأصوات التي تصدر عن الحيوانات وهي مفزعة .. ولا علاقة لها بأشراط الساعة فهي ليست دلالة على آخرة أو قرب حدوثها وإنما هي من الحوادث التي تكون في سائر أحوال الناس ” .