” حرب كلامية بين دنيا بطمة ومنى السابر .. والسبب ” حلا الترك

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 01:07 مساءً - تستمر الخلافات بين ” منى السابر ” والدة الفنانة البحرينية ” حلا الترك ” وبين الفنانة المغربية ” دنيا بطمة ” حيث اشتعل الجدال والحرب الكلامية بينهما من جديد .

وجاء ذلك عقب تعليق كتبته دنيا بطمة ردا على إحدى المتابعات التي علقت على صورة إبنتها ” غزل ” بإنها تشبه شقيقتها ” حلا الترك ” وهو ما رفضته دنيا فقالت : ” أرجو أن لا تقحموها في مجال الفن وتحرموها من طفولتها كما حصل مع حلا ” .

كما طلبت من متابعيها عدم تشبيه إبنتها بأحد وإنها تصرف على نفسها ولا تنتظر إبنتها لتصرف عليها .

وهو الأمر الذي أثار غضب منى السابر ودفعها للرد على دنيا بطمة حيث أخت كلام دنيا بإنها المقصودة منه بسبب قيام إبنتها حلا بمساعدتها .

فنشرت منى السابر عبر حسابها على تطبيق ” سناب شات ” مقطع فيديو قالت فيه : ” أنا آخر همي الحكي اللي بيتقال وإنه ايش بيشبه بنتها بوضع بنتي حلا .. والله المفروض الإنسان الي عنده كرامة ما يقعد في بيت مش بيته ده أولا ” .

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وتابعت : ” تاني شي البنت اللي تصرف على أمها أو أبوها مش عيب بالعكس كلنا اشتغلنا وصرفنا على أهالينا وين العيب .. وهي أكيد بتصرف على أمها وأخواتها والعيلة كلها ” .

وظهر صوت آخر في مقطع الفيديو لسيدة تجلس برفقة منى السابر والتي تحدثت عن أن منى لم تستغل إبنتها وإنها تعمل وتصرف على نفسها حتى عندما كانوا أولادها برفقتها ولم تحتاج لأموال حلا .

واختتمت منى السابر حديثها قائلة : ” الحمدلله أنا بعرف حالي وبعرف إني ما قصرت مع ولادي ووقفت وقفات ما بدي أقول أو أسمي .. ووقفت وقفات مع أبو محمد .. وأنا بالعكس مو متضايقة أنا قاعدة أضحك ” .