نقل الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو للمستشفى بعد سقوطه في الحمام

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نقل الرئيس البرازيلى جايير بولسونارو، إلى المستشفى بعد سقوطه في مقر الرئاسة.

ووفقا لبيان مكتب الرئاسة، الذي نقلته شبكة “إيه بى سى نيوز” الأمريكية، فإن الرئيس جايير بولسونارو تم نقله إلى مستشفى القوات المسلحة في العاصمة برازيليا، وخضع لفحوصات طبية ولم تظهر أي مشاكل حتى الآن.

ووفقا لوكالة الأنباء الألمانية “د أ ب” نقلا عن وكالة “بلومبرج” الأمريكية فإن بيان الرئاسة البرازيلية أضاف، أن الرئيس سيظل فى المستشفى تحت الملاحظة.

Advertisements

البيان لم يذكر أي تفاصيل أخرى حول الواقعة، إلا أن وسائل إعلام برازيلية أفادت بأن بولسونارو انزلق في الحمام وأصيب في رأسه.

يشار إلى أنه في وقت سابق من شهر ديسمبر الجاري، أفادت تقارير إعلامية بأن بولسونارو أبلغ مستشاريه بأنه يشعر بتعب شديد وطلب تخفيف جدول أعماله حتى نهاية العام.

يذكر أنه جرى انتخاب جايير بولسونارو البالغ من العمر 64 عاما، لتولي رئاسة البرازيل العام الماضي، وجرى نقل بولسونارو أكثر من مرة للمستشفى منذ تعرضه للطعن خلال مسيرة انتخابية في سبتمبر 2018.