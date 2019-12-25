الممثلة بهومي بيدنيكار لأول مرة في جوائز اختيار أطفال نيكلوديون

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

تستعد الممثلة الهندية السمراء بهومي بيدنكار Bhumi Pednekar في الوقت الحالي لحضور حفل جوائز اختيار الأطفال نكلوديون KCA. حيث لن تشارك فقط، ولكنها ستقوم باستضافة الحدث بحسب موقع pinkvilla.

كما شوهدت بهومي وهي تتدرب على أدائها لحفل توزيع الجوائز الذي بدأ في 20 ديسمبر في مومباي، كما وضعت جداول للتصوير. حيث سيبدأ العرض مباشرة في 5 يناير 2020 على قناة نيك.

بهومي التي لم تفشل أبدًا في إثارة الجمهور، من اختيار تو أفلامها، تعد من الممثلات الناشطات في الحياة العملية، وهي من المدافعين أيضا عن تغير المناخ، حيث تشارك بحملة المحاربين المناخية المدهشة.

Advertisements

بالحديث عن فيلمها الجديد “Woh Aur Patni، Pati “و “Bala ً يحقق “حاليا ً نجاحا ً كبيرا، حيث ينضم إلى نجاحاتھا اللاحقة على جبھة العمل.

بهومي ارجعت قلة أعمالها الفنية في السينما إلى التدقيق الشديد في النصوص التي تُعرض عليها، ومحاولة انتقاء على النصوص المدھشة التي ترددت مع الجماھير.

تقول “أشكر جميع صانعي الأفلام لإيمانھم بعملي، لقد كنت محظوظًة كفنانة، لقد بحثت عن قصص رائعة وبحثت عن شخصيات رائعة تبقى معك لفترة طويلة”.