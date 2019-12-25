أنانيا باندي متحمسة للعمل مع ديبيكا بادوكون

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رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365
تقول الممثلة أنانيا باندي إن العمل مع النجمة الهندية ديبيكا بادوكون في فيلم قادم، أمر يمثل رغبة دائمة وقائمة، كانت تتمنى أن تتحقق.
وبحسب تقارير متداولة، كان العديد من المواقع الفنية قد أعلنت منذ فترة عن اشتراك أنانيا باندي مع ديبيكا بادوكون في مشروع دون عنوان يشارك في بطولة الممثل سيدانت شاتورفيدي Sidhant Chaturvedi.
وأضافت الممثلة “أنا سعيدة حقًا لأنه سيمكنني أخيرًا وضع علامة على قائمة أمنياتي الآن. الفيلم حقا من نوع مختلف، حيث سيكون هناك بعض الدراما الرومانسية.
وأوضحت الفنانة الواعدة التي ظهرت لأول مرة هذا العام مع فيلم “طالبة العام الثاني” وتابعته بالفيلم الجديد “Pati Patni Aur Woh”. هذا شيء لم أفعله من قبل وأتطلع إليه. الفيلم المنتظر من إنتاج شركة كاران جوهر “دراما للإنتاج” وإخراج شاكون باترا.
وتابعت باندي “ديبيكا بادكون هي ممثلة أحبها حقًا، كما استمتعت حقًا بمشاهدة سيدانت Siddhant في فيلم” Gully Boy “. علاوة على ذلك، أنا أعمل مرة أخرى مع دراما للإنتاج للمنتج الكبير كاران جوهر “.
فيلم “Pati Patni Aur Woh بطولة كارتيك آريان، أنانيا بانداي وبهومي بدنكار، استطاع العمل الشبابي أن يجمع بشباك التذاكر في يومه الأول 91 مليون روبية.
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