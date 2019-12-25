كريتي سانون تخطف الأنظار بالأحمر بحفل جوائز اختيار الأطفال.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

عندما يتعلق الأمر بمنح الجوائز والسير على السجادة الحمراء وحضور الفعاليات الفنية والاجتماعية المرموقة، يقدم مشاهير بوليوود أفضل ما لديهم من مظاهر الموضة التي يسرقون بها الأضواء.

مؤخرًا، أقيمت جوائز اختيار الأطفال لعام 2019 في مومباي التي حظيت برعاية العديد من كبار الشخصيات الفنية في بوليوود، حيث شاركت ممثلة “لوكا تشوبي” كريتي سانون بالحدث الفني، مع إطلالة تميزت بثوب جريء باللون الأحمر.

كانت ترتدي فستانًا مكشوف أعطى تلميحًا عن أثارتها، بدا النصف السفلي من الفستان وكأنه تنورة صغيرة في الأمام ومن الخلف يتميز بزيل طويل. كما ارتدت الممثلة البالغة من العمر 29 عامًا زوج من الكعب الوردي الفاتح.

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بدت الممثلة مذهلة في ثوبها عاري الذراعين، وزوج من الأقراط وخاتم، وبعيون متلألئة وردية اللون وشفة عارية. ربطت شعرها بمثل كعكة جميلة.

في سياق أخر، عبرت سانون، التي تنشغل حاليًا في تصوير فيلمها الجديد “ميمي”، عن حماسها باعتبار أن العمل السينمائي الجديد يحتوي على قصة غير عادية وفقًا لمعايير بوليوود.حيث تجسد كريتي شخصية جديدة على السينما، هي شخصية الأم البديلة.

نقلت صحيفة pinkvilla عن الفنانة قولها متحدثة عن قصة الفيلم الشائكة “متحمسة جدا، إنها مبنية على موضوع الأم البديلة ولكنها في الواقع قصة هذه الفتاة الصغيرة التي تريد أن تكون ممثلة.