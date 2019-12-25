سلمان خان: أمن جمهوري أهم من إيرادات Dabangg 3 بشباك التذاكر

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

فيلم Dabangg 3، الذي ظهر فيه سلمان في دور الشرطي Chulbul Pandey الذي يشبه Robinhood، والذي تم إصداره في 20 ديسمبر وسط احتجاجات ضد حكومة مودي في جميع أنحاء البلاد.

ربما تكون الاحتجاجات على مستوى البلاد ضد قانون تعديل المواطنة (CAA)، قد أثرت على إيرادات شباك التذاكر لأحدث أعماله الفنية Dabangg 3 بطولة النجم سلمان خان، لكنه يقول إن سلامة جمهوره أكثر أهمية من الأموال التي يحققها فيلمه.

Dabangg 3، الذي ظهر فيه سلمان في دور الشرطي شولبول باندي الذي يشبه شخصية روبين هوود، الذي صدر في 20 ديسمبر وسط احتجاجات في جميع أنحاء البلاد.قام الفيلم بتحقيق أكثر من 90 مليون روبية منذ صدوره والممثل سعيد بذلك.

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يقول عبر مقابلة، في مثل هذه الأوقات العصيبة (للفيلم)، فإن الأداء الجيد أمر رائع. كل الفضل يعود للجماهير. وكان المشجعون مخلصين جدًا لي وقد ذهبوا (لمشاهدة الفيلم).

وتابع سلمان “في شمال الهند، تم فرض المادة 144، لكنهم سوف يذهبون لرؤية الفيلم، أقصد أن أمنهم يأتي أولًا بعد ذلك يذهبون إلى دور اعرض لمشاهدة الفيلم في ولايات أخرى، حققنا أداءً جيدًا”.

قال الممثل البالغ من العمر 53 عامًا إنه سعيد بالطريقة التي جرة بها تصوير وعرض فيلمه دابانغ، الذي يضم أيضًا سوناكشي سينها وأرباز خان. فيما قال سلمان إنه بصرف النظر عن مواصلة شخصية شولبول باندي بالفيلم، لكنه يتناول العديد من القضايا الاجتماعية والتي تجعلها فيلمًا مميزًا.