تكريم درة وخالد سليم في جامعة الأهرام الكندية.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

كرمّت إدارة جامعة الأهرام الكندية الفنانة التونسية درة والفنان خالد سليم، وأبطال مسلسل “بلا دليل”، بحضور عدد كبير من طلاب الجامعة.

الفنانة التونسية شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، وعبرت عن سعادتها الشديدة بهذا التكريم.

درة كتبت: “شكرا جامعة الأهرام الكندية كلية إعلام على التكريم والطاقة الإيجابية الرائعة والتنظيم المميز.. كنت سعيدة بلقائكم وبلقاء زملاء النجاح #بلا_دليل”.

Advertisements

ومسلسل “بلا دليل” من بطولة درة، وخالد سليم، وحازم سمير وجمال عبد الناصر وإسلام جمال وأكرم الشرقاوي وعمر الشناوي وأحمد كرارة وإنعام الجريتلي ومها نصار وديانا هشام وشيرين عرفة، إخراج منال الصيفي وتأليف إنجي علاء وإنتاج سينرجى، المنتج الفنى فتحى إسماعيل.

وكانت درة قد كشفت في تصريحات سابقة عن سعادتها بردود الفعل التي حققها دورها في مسلسل “بلا دليل” وأن الشخصية ‏منحتها الفرصة ‏لإظهار جانب من قدراتها التمثيلية لم تتمكن من تقديمه قبل ذلك.‏

كما أكدت أنها أحبت العزف على آلة “الهارب” التي تعلمت العزف عليها من أجل دورها في المسلسل، إلا ‏أن ‏نورهان معلمتها في العزف شجعتها وأثنت على أدائها، لافتة إلى إنها شعرت بأنها خلقت لكي تكون ‏عازفة ‏‏”هارب” وأنها أحبت طريقة العزف بكل تفاصيلها.‏