تكريم الفائزين بحفل جوائز السينما الوطنية.. صور

رنا صلاح الدين - بوليود - متابعات الخليج 365

في احتفالية متميزة احتضنها الهند الرسمية، قدّم نائب الرئيس الهندي فينكايا نايدو والوزير براكاش جافاديكار يوم الاثنين 23 ديسمبر، جوائز السينما الوطنية للفائزين هذا العام مع الممثلين فيكي كوشال وأيوشمان خورانا وكيرثي سوريش الذين حصلوا على أعلى مرتبة.

تغيب الميجاستار أميتاب باتشان، الذي كان من المفترض أن يحصل على جائزة “داداساهب فالك” في الحفل، عن الحدث الفني بسبب اعتلال الصحة.

سيتم تكريم الممثل البالغ من العمر 77 عامًا من الرئيس رام ناث كوفيند في 29 ديسمبر في حفل رفيع، يتم استضافته في راشتراباتي بهافان للفائزين. بحسب موقع “أنديا توداي”.

تتعلق الأفلام الروائية هذا العام بالمشاعر بقدر ما تتعلق بالذكاء. في صندوق الأفلام التي تعرض بالمهرجان، فيوجد لدي المهرجان أفلام تخرق الصور النمطية وتهاجم الخرافات بحساسية. بحسب ما قاله فينكايا نايدو، نائب الرئيس.

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فيما قال الوزير براكاش جافاديكار: “أعتقد أن السينما قوة ناعمة للهند القوية. تأثير هذه القوة مرئي عندما أذهب إلى بلدان أخرى. ثقافة وفن أي بلد هي قوتها ونحن بحاجة لتقديم هذه القوة إلى العالم بأسره. براكاش جافاديكار، ا

تم الإعلان عن الفائزين بجوائز الأفلام الوطنية السادسة والستين في شهر أغسطس من هذا العام، حيث حصل الفيلم الجوجراتي Hellaro على جائزة أفضل فيلم.

وفاز فيكي كاوشل وأيشمان كورانا معًا، بكأس أفضل ممثل لأدائهما في فيلم Uri: The Surgical Strike وفيلم Andhadhun على التوالي.

فازت كيرثي سوريش بجائزة أفضل ممثلة عن دورها في فيلم التيلجو Mahanati. كما فاز المخرج أديتيا دار، مخرج فيلم Uri: The Surgical Strike بجائزة أفضل مخرج.