دنيا بطمة تحتفل بعيد زواجها مع ابنتها وزوجها يتغيب.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفلت الفنانة المغربية دنيا بطمة بعيد زواجها السادس من زوجها المنتج البحريني محمد الترك، مع ابنتهما الوحيدة “غزل”.

الفنانة المغربية شاركت جمهورها بمجموعة صور ومقطع فيديو من الاحتفال، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

وقد لاحظ الجميع تغيب زوج دنيا بطمة عن الحفل، حيث لم يظهر معها في أي صورة من صور الحفل، فيما تكهن البعض بأن لم يظهر حيث أنه هو من قام بالتصوير.

الفنانة المغربية استعرضت قالب التورتة، والتي كان لها شكل قلب أحمر وضع بداخله صورتها، وكتب عليها: “إلى أجمل وردة في بستان حياتي”.

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دنيا نشرت أيضا مقطع فيديو من الحفل ظهرت فيه وهي تغني مع ابنتها أغاني عيد الميلاد، وعلقت مازحة: “زوزوات منار تحتفل معانا بعيد الزواج.. قلباتو عيد ميلادها ههه.. شكرا على الكيكة قلب وان شاء الله الأيام القادمة أجمل 2020 @alturkproductions”.

وكانت الفنانة المغربية دنيا بطمة قد تزوجت من المنتج البحريني محمد الترك عام 2013، وأنجبت منه ابنتها “غزل” عام 2017.

يذكر أن آخر أعمال دنيا بطمة أغنية “ندمانة”، التي صورتها على طريقة الفيديو كليب، وهي من كلمات وألحان إيهاب أمير، ومن إخراج زوجها رجل الأعمال البحريني محمد الترك.