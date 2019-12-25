نيكول سابا تحتفل بعيد زواجها الثامن.. صور وفيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احيت الفنانة اللبنانية نيكول سابا الذكرى الثامنة لعيد زواجها من النجم يوسف الخال، ونشرت مقطع فيديو من الكليب الذي كان قد اطلقه الزوجان لأغنية بعنوان «أنت وهج العشق»، ويحمل لقطات حقيقية من كواليس حفل زفافهما.

نيكول كتبت معلقة على الفيديو: «أنت وهج العشق يا حبي الوحيد.. صارو 8 سنين.. أنا وأنت للأبد»، حيث تلقى النجمان تهاني محبيهما، متمنيين لهما الحب والسعادة الدائمة.

يُذكر أن الفنان اللبناني يوسف الخال كان قد احتفل بزفافه على الفنانة نيكول سابا، بعد قصة حب طويلة جمعتهما ديسمبر عام 2011، وقد رُزق الثنائي بابنتهما الأولى والوحيدة «نيكول» عام 2013.

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من ناحية أخرى، تستعد نيكول سابا لاستقبال العام الجديد في حفل غنائي تحييه يوم 31 ديسمبر المقبل بفندق رويال مكسيم بالاس كمبنسكي بالقاهرة.

أغنية «صورة سيلفي» كانت آخر ما طرحته نيكول سابا على الساحة الغنائية، في الوقت الذي كان فيه مسلسل «الهيبة» بموسمه الثاني آخر أعمالها الدرامية، والذي عُرض رمضان 2018، وشاركت في بطولته أمام النجم السوري تيم حسن.