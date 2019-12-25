صورة نادرة للفنان طلعت زكريا في شبابه.. لن تصدق أنه هو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا صورة نادرة لوالدها الفنان الراحل طلعت زكريا في فترة شبابه.

الصورة كانت بالأبيض والأسود، وظهر فيها الفنان الراحل بملامح مختلفة كثيرا عن الشكل الذي عرفه الجمهور به، حيث كان جسده نحيل، وشعره كثيف، فيما ظهر بدون شارب.

الفنانة المصرية أرفقت الصورة، التي نشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، بتعليق قالت فيه: “أبي بطل حياتى الله يرحمك القمر كله”.

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وكانت الفنانة المصرية إيمي طلعت زكريا قد انفعلت مؤخرا على واحدة من متابعاتها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام».

إيمي نشرت صورة جديدة لها مع الفنان سمير غانم، وكتبت تسأل جمهورها: «يا ترى دا فيلم ولا مسلسل ولا مسرحية؟».

واحدة من معجبات إيمي ردت وكتبت: «إيمي رجعت وخلاص نسيت أبوها»، مما جعل إيمي ترد قائلة: «خلاص أنا عندي فكرة، أنا هقعد في البيت وأنتي تصرفي عليا، ايه رأيك بدل ما أنتي فاضية تكتبي كده وحافظة مش فاهمة».

يذكر أن إيمي طلعت زكريا تنشر صورها باستمرار مع والدها منذ وفاته، وأحيث ذكرى ميلاده منذ فتر قصيرة، ودائما تعبر عن افتقادها الشديد له.