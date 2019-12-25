اليوم .. تشييع المفكر السوري محمد شحرور في دمشق

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

تشهد بلدة ”الصبورة“ السورية الواقعة بريف دمشق، اليوم الأربعاء، تشييع جثمان المفكر والباحث الإسلامي محمد شحرور، الذي توفي في العاصمة الإماراتية أبوظبي، السبت الماضي، عن عمر ناهز 81 عامًا.



وقال الحساب الرسمي لشحرور على ”تويتر“ اليوم، أنه سيتم تشييع جثمان المرحوم الدكتور محمد شحرور من فيلا آل شحرور الكائنة في يعفور – جانب مطعم البيت السويسري حيث يصلى عليه عقب صلاة عصر يوم الأربعاء الموافق 25 كانون الأول 2019 في جامع (الكريم) بساحة بلدة الصبورة، ثم يوارى الثرى في مقبرة الصبورة .

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وأضاف الحساب: "تقبل التعازي في دمشق بصالة الحسن الكائنة في أبو رمانة – خلف فندق داماروز: للرجال أيام الأربعاء 25 والخميس 26 والجمعة 27 كانون الأول 2019 من الساعة (7:30 حتى الساعة 9:30) مساءً للنساء يومي الخميس 26 والجمعة 27 كانون الأول 2019 من الساعة (2:30 حتى الساعة 4:30) مساءً" .

وولد محمد ديب شحرور في مدينة دمشق عام 1938، حيث درس في مدارسها الابتدائية والإعدادية والثانوية، قبل أن يسافر إلى الاتحاد السوفياتي ببعثة دراسية لدراسة الهندسة المدنية في موسكو عام 1959، ويتخرج بدرجة دبلوم في الهندسة المدنية عام 1964.