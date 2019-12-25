هاني البحيري يقدم تصميمات شتاء 2020 في عرض أزيائه المئوي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

قدم مصمم الأزياء المصري هاني البحيري، مجموعة من التصاميم الجديدة التي تتناسب مع شتاء 2020 خطفت أنظار الحضور في الديفيليه السنوي الخاص به ويحمل رقم 100 في مشواره المهني بعالم الموضة.

وقال هاني البحيري في لقاء لـ"فوشيا" إنه اعتمد على الأقمشة المصرية والتصاميم العصرية، موضحًا أنه يقدم كل خطوة مهنية في مشواره باجتهاد ووطنية.

وأوضح أن العرض المئوي في تاريخ عروضه يمثل له قيمة كبيرة حيث أبرز خلالهم شياكة الأزياء المصرية وأيدي المواطن المصري العاملة وهذا بالنسبة لها كانت تحديًا كبيرًا.

وحضر "فوشيا" عرض الأزياء الخاص بهاني البحيري وفيه تنوعت الموديلات بين فساتين السهرة بقصاته المختلفة والجمبسوت والجواكت والفرو والبدل الكلاسيكية المفعمة بالأنوثة والتي ترمز لقوة المرأة.

وسيطرت على التصميمات تطريزات براقة وأقمشة لامعة فيما تنوعت الألوان بين الدافئة الناعمة والصارخة القوية ورأينا ألوان تحمل درجات الميتاليك والأسود والذهبي النحاسي ودرجات النيون والباستيل اللذين يعدان بديلًا للأوف وايت والأبيض في الموضة الجديدة.

وتميزت الأقمشة المطبوعة بالرسومات الهادئة واحتوت على ألوان متداخلة، فيما تزينت بعض التصاميم بالفرو الطبيعي وبألوان جريئة وغير تقليدية وكانت جميعها من توقيع مصممة الفرو جيسي نصيف.

وحرص "البحيري" في عرض الأزياء على إلقاء الضوء على السيدات فوق الأربعين والاهتمام بملابس تلائم وقار هذه المرحلة وكانت بطلة تقديمها الفنانة المصرية رجاء الجداوي.

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وارتدت الفنانة المصرية مي عمر، في هذا الديفيليه فستانًا مرصعًا بالألماس والأحجار الكريمة، وجاء التصميم باللون الفضي اللامع بصيحة الكشاكش الضيقة والطيات واتسم بقصة قصيرة من الأمام مع ذيل طويل من الخلف مزينًا بالكامل بالتطريزات والحبيبات البراقة مع طرحة طويلة مطرزة بالكامل.

وكان هاني البحيري قد قال في تصريح خاص لـ"فوشيا"، خلال الحفل إن الفستان الذي ارتدته مي عمر بلغت تكلفته 15 مليون دولار، (بما يعادل 241 مليون جنيه مصري) موضحًا أن الفستان شمل أحجار الماس والمجوهرات الثمينة وهو ما جعل ثمنه باهظًا.

وأكد هاني أن هذا الثمن الباهظ ليس تكلفة تصنيعه، ولكنها أسعار المجوهرات في الفستان، منوهًا إلى أنه ظلّ يعمل على هذا الفستان لمدة عام كامل.

وأوضح هاني تفاصيل وضع المجوهرات في الفستان، مشيرًا إلى أن مي عمر استقبلت الفكرة بكل حب، وهناك سلسلة عمل ستجمعه بالفنانة الشابة خلال الفترة المقبلة.

وتابع: "مي عمر سترتدي أغلى فستان سواريه في العالم قريبًا، نعمل عليه حاليًا وسنكشف عنه في أقرب وقت".

يُذكر أن حفل الديفيليه أحياه الفنان اللبناني وائل جسار، وقدم للحضور باقة متميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وحضر الحفل النجوم: هاني شاكر، ورجاء الجداوي، وحسن الرداد، وصفية العمري، وهاني رمزي، ولبلبة، والتونسية لطيفة، والسورية سوزان نجم الدين، ولقاء سويدان، ونرمين الفقي، وفيفي عبده، وملك قورة، وعدد كبير من نجوم الفن.