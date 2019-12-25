حليمة عدن أول سمراء تظهر على غلاف مجلة "إيسنس" بالحجاب.. شاهدي

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - مرة أخرى، صنعت العارضة الأمريكية الصومالية التاريخ، حيث أصبحت أول سمراء تطل على غلاف مجلة "إيسنس" بالحجاب.

احتفلت العارضة الشهيرة ذات الـ 22 عامًا، بالخبر في تغريدة، حيث أعربت عن سعادتها وقالت: "إنه غلافي الأول لعام 2020، ولمجلة ايسنس.. شكرًا جزيلًا لكل من عمل على هذا الغلاف التاريخي احتفالًا بعيد المجلة الـ 50. أنا ممتنة للغاية لكوني أول سيدة سمراء تظهر على غلاف المجلة بالحجاب".

تألقت حليمة على الغلاف بإطلالة غلب عليها اللون الوردي، حيث ارتدت فستانًا جذابًا ذا كمّين ضخمين وحجابًا باللون الوردي، واعتمدت مكياجًا لافتًا بدرجات الوردي والأرجواني.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، يأتي هذا الغلاف المميز احتفالًا باليوبيل الذهبي لمجلة "إيسنس"، وهي مجلة شهيرة تعد من المجلات الأمريكية القليلة التي تركز على الوصول لجمهور من السيدات السمراوات وذوات الأصول الأفريقية.

وإشادة بحليمة عدن، قالت المجلة في بيان صحفي عبر موقعها الرسمي: "لقد شهدنا العديد من اللحظات التي حطمت فيها حليمة عدن الحواجز بفضل أن تكون على سجيتها فقط".

وعلقت المجلة على إنجازات حليمة، حيث ذكرت في البيان أنها كانت أول محجبة تتوج مكلة جمال حفل التخرج في مدرستها الثانوية، وأول صومالية ممثلة للطلاب في جامعتها "سانت كلاود"، فضلًا عن كونها أول محجبة تظهر على غلاف عدة مجلات، بما في ذلك "ألور" و"فوغ" البريطانية.

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وأضافت المجلة أيضًا في البيان: "احتفاءً بالدخول في عقد جديد، تزين حليمة غلاف مجلة ايسنس لعدد شهر يناير وفبراير 2020، كأول نجمة سمراء تظهر على غلاف المجلة بالحجاب".

يأتي ظهور حليمة الاستثنائي بعد أشهر من ظهورها الفريد على غلاف مجلة "سبورتس اليستريتد سويم سووت"، حيث أصبحت أول عارضة محجبة تظهر على غلاف المجلة بالحجاب ومايوه البوركيني المحتشم، وتألقت بأكثر من إطلالة في جلسة تصوير على شاطئ "أتامو" بكينيا، وبملابس سباحة صُممت خصيصًا من أجلها.

يجدر بالذكر أن حليمة وُلدت وعاشت في مخيم "كاكوما" للاجئين في كينيا، قبل الانتقال إلى الولايات المتحدة وعمرها 7 أعوام، ثم بدأت تشق طريقها بنفسها وتقتحم عالم الجمال وتتحدى المعايير بحجابها.

وأصبحت أول محجبة تشارك في مسابقة ملكة جمال مينيسسوتا بالولايات المتحدة في 2016 ووصلت للدور نصف النهائي أيضًا، كما كانت أول من ترتدي البوركيني في المسابقة.

وحظيت حليمة على اهتمام كبير وعالمي في عالم الأزياء، حتى أصبحت واحدة من أشهر وأبرز العارضات.

ويأتي ظهور حليمة الاستثنائي على غلاف "إيسنس" بعد أيام قليلة من مشاركتها في مهرجان "ميدل بيست" في السعودية، والذي شارك فيه مجموعة متنوعة من المشاهير، مثل "صوفيا ريتشي"، و"ويني هارلو"، وأليساندرا أمبروسيو" و"سكوت ديسك"، وغيرهم.