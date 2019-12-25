بعد أحلام.. مها محمد تستفز متابعيها بشراء شنطة بأكثر من نصف مليون ريال

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - استفزت الفنانة الكويتية مها محمد متابعيها على مواقع السوشال ميديا، من خلال نشرها مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "سناب شات "، تستعرض من خلاله شرائها لشنطة "هملايا هيرمس" ثمنها يقدر بأكثر من نص مليون ريال سعودي وشنطة أخرى بـ 50 ألف ريال تقريبًا وعرضت الفواتير.

وعلقت الفنانة الكويتية، قائلة: "أهم شنطة بالعالم.. وأحب أوريكم الشنطة التانية وديه الشهادة بتاعتها.. لأن في بعض المطارات بأوروبا إذا ما معك الشهادة يوقفنك، لأنه مو أي أحد يشيلها".

واعتبر متابعوها على مواقع التواصل الاجتماعي أن ما تفعله ما هو إلا استفزاز لمشاعر المحتاجين وعدم تقدير منها لظروف الكثيرين من الناس التي لا تجد أموالاً من أجل الصرف على أولادها أو شراء الدواء، مشيرين إلى أن ما فعلته هو إسراف وبذخ.

وأكد آخرون أن ثمن شنطة واحدة كفيلة بأن تزوج عددًا من الشباب أو تعالج الكثير من المرضى، مطالبينها بالتوقف عن الاستعراض بثروتها وشراء مثل هذه الأشياء باهظة الثمن بهذا الشكل الجنوني لمجرد التباهي بها.

وسبق وأن شاركت الفنانة الإماراتية أحلام متابعي حسابها على تطبيق "سناب شات"، مقطع فيديو لرد فعل زوجها مبارك الهاجري، عندما رأى شنطتها الجديدة من ماركة هيرميس الفرنسية.

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وداعبته أحلام ، قائلة: "شنو اللي رفع ضغطك حبيبي لما دخلت"، فقال لها : "هذي الشنطة.. خلي الناس تدخل غوغل وتعمل بحث عن شنطة هيمالا يا هيرمس.. والشنطة ديه المفروض تتحط في الخزنة".

وبالفعل بمجرد البحث عن هذه الحقيبة على محرك البحث غوغل نجد أنها تصنف من أغلى الحقائب في العالم، حيث تم إنتاجها عام ٢٠١٤ وصنعت من جلد التمساح الأبيض وحلقاتها من الذهب الأبيض عيار ١٨ والمرصع بعدد ٢٥٠ حجرًا من الألماس الأبيض.

وكانت قد حققت حقيبة هيرمس البيضاء "هيمالايا" أعلى سعر بيعت بيه حقيبة يد في مزاد علني على الإطلاق، حيث وصل سعرها إلى ٣٨٠ الف دولار أمريكي، أي ما يقرب من مليون ونصف ريال سعودي.

سبق وتعرّضتْ الفنانة الكويتية مها محمد لهجوم حادّ بسبب ظهورها في مقطع فيديو قامتْ بتصويره لنفسها لتعلّق على "نيولوك"، حيث وضعتْ "خاتم" ذهب على أنفها، كزينة جديدة، أرادت أن تأخذ رأي جمهورها فيها.

وشاركتْ إحدى الصفحات المهتمة بالمشاهير على موقع التواصل الاجتماعيّ "إنستغرام"، فيديو للفنانة مها محمد، قالت فيه: "هالو مساء جميل عليكم وتتبشروا بالأخبار السارة.. شوفتوا أحط خاتم على خشمي.. تحبون تلبسون خواتم وأساور وأنا اليوم لبّست خشمي ذهب.. شونكم فيه.. حبيت الخاتم.. بعد فترة بسويلكم شيء تاني بالعيون".