فنانون يفضلون الاحتفال بليلة رأس السنة في المنزل مع العائلة والأصدقاء

مع بدء العد التنازلي لانتهاء عام 2019، واستقبال العام الجديد 2020، يستعد كثيرون للتحضير لليلة استثنائية يقضونها في حضن العائلة، أو بالخروج والاستمتاع في أجواء السهر والطرب. وعلى الرغم من الأوضاع المتوترة في معظم البلاد العربية، والتي لا تسمح بإقامة حفلات صاخبة وسهرات احتفالية، خاصة في بلد السهر لبنان، إلا أن البعض يخطط للاحتفال برأس السنة، إما خارج البلاد أو ضمن أجواء عائلية منزلية.

كشف النجوم عن خططهم في ليلة رأس السنة، ومعظمهم قرروا قضاء هذه الليلة في المنزل مع العائلة والأصدقاء، معبرين عن مدة أهمية الأسرة في تلك الليلة.

ماغي بوغصن أكدت أنها ستقيم حفل عشاء في المنزل لعائلتها وأخواتها، وستودع عام 2019 الذي يعدّ الأسوأ في حياتها على الناحية الشخصية والصحية. من ناحيتها قالت لقاء الخميسي أنها ستبقى في المنزل مع العائلة أيضًا.

باسم مغنية أشار إلى أنه يود أنْ يكون بلده لبنان مرتاحًا أكثر، ليتمكن من عيش الأجواء إما بالسهر مع العائلة أو الأصحاب، أما نرمين ماهر فقالت إنها ستشافر إلى سويسرا لقضاء عطلة رأس السنة هناك.

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ملك قورة، أكدت أنها ستكون متواجدة في مصر مع العائلة، على عكس السنوات الماضية التي كانت تفضل فيها السفر للاحتفال، مشيرة إلى أنها ستظل بقرب مريم اختها وزوجها.

داليدا خليل أيضا ستقضي هذه الليلة برفقة الأصحاب والأهل والأقرباء، لكن محمد سراج قال إنه سيحضُر فيلم "هوم ألون" في المنزل تمامًا كما فعل العام الماضي.

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عبير صبري وزوجها أكدا أنهما وضعا شجرة في المنزل وزيناها، وأنهما سيظلان في مصر، أما نجمة عروس بيروت رانيا سلون، فأكدت هي الأخرى أنها لن تفعل شيئا، بل ستحاول أن تكون إلى جانب الأشخاص "الجوعانين" في ليلة رأس السنة، وأنها ستحاول مساعدة الآخرين على الأرض.

نهال عنبر قالت إنها ستقضي العيد في المنزل مع أصحابها وابنها، وعلى عكسها أشارت سوزان نجم الدين إلى أنها لن تستطيع السفر للولايات المتحدة لقضاء العيد مع أولادها، بل من الممكن أن تبقى في مصر.

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