شكرا لقرائتكم خبر عن يارا اللبنانية تهنئ متابعيها بعيد الميلاد المجيد.. اعرف ماذا قالت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأت الفنانة اللبنانية يارا، متابعيها وجمهورها، بعيد ميلاد السيد المسيح، واحتفالات الكريسماس، اليوم الأربعاء، وقالت فى رسالة: "صباح العيد ويوم جديد يا رب يكون خير وحب وسلام"، إذ تحتفل الكنيسة الغربية وبعض الدول العربية بالكريسماس يوم 25 ديسمبر من كل عام.

وقالت يارا فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بموقع تويتر لتهنئة متابعيها مقتبسة آية من الكتاب المقدس:"المَجدُ للّه في الأعالي، وعلى الأرض السّلام، وبالناس المسرّة، صباح العيد ويوم جديد يا رب يكون خير وحب وسلام وتسامح علينا وعليكم جميعاً".



يارا

وعيد الميلاد يُعتبر ثاني أهم الأعياد المسيحية على الإطلاق بعد عيد القيامة، ويُمثل تذكار ميلاد يسوع المسيح، ويحتفل به ليلة 24 ديسمبر ونهار25 ديسمبر، إلا أن بعض الكنائس الشرقية تحتفل به ليلة 6 يناير ونهار 7 يناير.

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وكانت المطربة اللبنانية يارا قد سجلت شهر سبتمبر المنصرم أغنية جديدة "سينجل" من كلمات أحمد ماضى وألحان طارق أبو جودة، وتوزيع الموسيقي عمر صباغ.

احتفلت المطربة اللبنانية يارا بوصول عدد متابعيها عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب إلى مليون متابع، ونشرت عبر حسابها الرسمى على إنستجرام صورة لها أثناء احتفالها، وعلقت: "باركولي 1 مليون فلورز على اليوتيوب شكرا ليكم"، شهر أغسطس الماضى، كما أحيت يارا حفلا3 أغسطس الماضى ضمن فعاليات مهرجان "ضهور الشوير" بلبنان، وقدمت من خلال فعاليات الحفل عددًا من أغانى ألبومها الجديد، بالإضافة إلى عدد كبير من أغانيها القديمة.

وكانت يارا قد طرحت نوفمبر 2018 أغنيتها "مليت" والتى حققت نجاحا كبيرا، وتعاونت فيها مع عبد الحفيظ دوزى، من ألحان دى جى يوسف، وكلمات عبد القادر دوزي، والكليب من إخراج جيل الغبرى.