شاهد زوجة هاني الحلواني تقبل “باطه وأصابعه”.. ووصف سلوكهم بالغير مقبول!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:58 صباحاً - نشر الناشط “هاني الحلواني” على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد يجمعه بزوجته “عنود” عبر حسابه بموقع تبادل الصور العالمي “انستقرام”.

وظهر الحلوني يقود سيارته بجانب زوجته التي تقبل ذراعه باستمرار محاولة استمالته ليقتنع بتركها تقود السيارة فيطلب منها أن تقبل يده ثم أصابعه ثم يقول: “قبلي باطي” فقبلته.

ولاقى الفيديو استهجان بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ووصفوا سلوكهم بالغير مقبول.

وعلق الحلواني على الفيديو: “هذا كلو عشان بس تبا تسوق اجل كيف لو كانت تبغا تسافر ولا تبغا تشتري حاجة ????????????????????????وربي البنات حقيقي خطيريننننن????????ادعولها”.

وفي مقطع آخر رد هاني الحلواني وزوجته عنود على المنتقدين لها بسبب تقبيلها لباطه حيث سألها “هل انتي زعلانة لأنك قبلتي باطي .. فردت: لا وأقبل باطك وخشمك كمان”.