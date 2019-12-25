كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 11:58 صباحاً - نشرت الفنانة المصرية ” نيرمين الفقي ” عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور من أحدث جلسة تصوير لها . حيث أطلت نيرمين الفقي بإطلالة أنيقة من عرض مصمم الأزياء المصري الشهير ” هانى البحيرى ” . وظهرت نيرمين في الصور بفستان قصير لامع ذهبي اللون والذي أبرز عن جمالها ورشاقتها وأناقتها .. وعلقت على الصور قائلة : ” ميلاد مجيد للجميع ” وهاشتاج ” الكريسماس ” . Advertisements وتفاعل عدد كبير من متابعي ومحبي نيرمين الفقي على الصور والذين أشادوا بجمالها وجمال إطلالتها .. فجاءت التعليقات مثل : ” قمر من يومك ” و ” طول عمرك جميلة ” و كل يوم بتشعي جمال ” الأكثر جمالا في العالم ” و ” الجميلة اللي مش بتكبر خالص ” . F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد .. نيرمين الفقي بإطلالة لامعة .. والمتابعين : ” قمر من يومك “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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