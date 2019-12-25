هند القحطاني تثير الجدل مجدداً وتهاجم المجتمعات العربية .. شاهد

الأربعاء 25 ديسمبر 2019

أثارت الناشطة السعودية هند القحطاني الجدل من جديد بعد نشرها مقطع فيديو تهاجم فيه المجتمعات العربية وتقول، إنها الأكثر سوءا في معاملة المرأة.



وقالت القحطاني، أن المجتمعات العربية وخصت الخليجية، من أسوأ المجتمعات في التعامل مع المرأة، رجالا ونساء، الرجل يعامل المرأة معاملة سيئة، والمرأة نفسها تعامل المرأة معاملة سيئة .

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وأضافت: "يريدون أي امرأة في مجتمعهم أن تكون سوبر وومان، أن تكون ملكة جمال، جمالها يوسفي، جسمها مثل أجسام عارضات الأزياء، أن تكون طباخة درجة أولى، أن تكون مربية جيدة لأبنائها، أن تكون موظفة، أن تكون متحدثة جيدة، يعني صراحة ضغط عالمرأة بشكل غير طبيعي" .

وانتقدت هند القحطاني من يخمنون ويضعون تقديرات خاطئة لعمرها، قائلة: ”أنا لا أريد التحدث في أمور سخيفة وما يهمني، لكن خلاص زودتوها، يا عالم أنا مواليد 84 ميلادي، تزوجت وعمري 18 سنة، ولدت معاذ وعمري 19 سنة، عمر معاذ الحين 17 سنة، اجمعوا 19 مع 17 عمري 36 مواليد 84، اللي يقول 45 واللي 49 واللي 52 يا ليت يكون عمري في منتصف الأربعينات وهذا شكلي وهذه بشرتي، عمري ما أجريت عملية بوتكس أو فيلر، تجميل ما في“