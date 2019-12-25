مسارح مصر تتألق بـ16 عرضا.. نجيب محفوظ حاضر بـ"أفراح القبة"

انطلاقة كبيرة تشهدها الحركة المسرحية في مصر خلال عام 2020، بمشاركة أسماء كبيرة مثل فاروق جويدة مؤلفا وجلال الشرقاوي مخرجا، اللذان يعرض لهما المسرح القومي المصري مسرحية "هولاكو"، وتتناول سقوط الخلافة العباسية، إضافة إلى تجول العرض الناجح "المتفائل" بالمحافظات.

وتبدأ فرقة المسرح الكوميدي العام الجديد بعرض مسرحية "المنتج"، إخراج إسلام إمام، بينما تستهل فرقة مسرح الطليعة العام بعرض "صبايا مخدة الكحل" من إخراج انتصار عبدالفتاح، وبطولة النجمة سهير المرشدي.

وتستهل فرقة مسرح الشباب نشاطها بالعام الجديد بـ"العرض الأخير" ، تأليف أسامة الزيني وإخراج أسامة عبدالعظيم، إضافة إلى عرض "أفراح القبة"، عن رواية نجيب محفوظ، تأليف وإخراج محمد يوسف.





تقدم فرقة مسرح الغد عرضي "السرير"، تأليف صفاء البيلي وإخراج محمد صابر، و"فطائر التفاح" تأليف أمجد أبوالعلا وإخراج محمد متولي، وهو النص الفائز بالجائزة الأولى في مسابقة النص المسرحي الموجه للكبار بمسابقة الهيئة العربية للمسرح لعام 2012.

أما فرقة مسرح الإسكندرية فتقدم عرضي "الزيارة"، وهي عن مجموعة نصوص عالمية إخراج سعيد قابيل، و"كدبة" عن نصوص عالمية إخراج سامح بسيوني، والعرضان نتاج ورشة "نجوم المستقبل" التي أقامتها فرقة مسرح الإسكندرية خلال 2018 لشباب المسرحيين من الإسكندرية، إضافة إلى مشروع "100 ليلة عرض" الذي يتضمن إنتاج 10 عروض مسرحية لمخرجين شباب.

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للأطفال تبدأ فرقة المسرح القومي للأطفال العام بعرض "إنقاذ تويتا"، تأليف وائل يوسف وإخراج باسم قناوي، وتقدم فرقة مسرح القاهرة للعرائس "نجوم خشب"، تأليف حمدي عطية وإخراج سيد رستم.

وتستعد الفرقة ذاتها لعرض "عروستي" خلال يناير/كانون الثاني، وهو أحد أهم عروض فرقة مسرح القاهرة للعرائس المعاد إنتاجها، بعدما حققت نجاحا جماهيريا كبيرا عند إنتاجها أول مرة، وتقدم فرقة الشمس لدمج ذوي الهمم عرض "ست الدنيا" في مناطق مختلفة بمحافظة القاهرة.

أما فرقة المواجهة فتقدم خلال شهري يناير/كانون الثاني وفبراير/شباط عروض "إشاعات إشاعات" بمحافظتي قنا والأقصر، و"الحالة توهان" إنتاج فرقة المسرح الكوميدي بمحافظتي بورسعيد والإسكندرية، و"كأنك تراه" من إنتاج فرقة مسرح الطليعة بمحافظة البحيرة.







فيما يتعلق بالمسرح الخاص، يواصل الفنان محمد صبحي موسمه الجديد بعرض "ألف عيلة وعيلة"، ضمن مهرجان المسرح للجميع، من تأليف مصطفى شهيب، وإخراج محمد صبحي، إضافة إلى عرضين آخرين يجري الإعداد لهما، منهما عرض "نجوم في عز الضهر".



وتواصل أسرة مسرحية "الملك لير"، بطولة يحيى الفخراني وإخراج تامر كرم، عروضها خلال العام الجديد. وتبدأ المرحلة الثانية من مشروع "مسرح مصر" بعد اعتماد الموافقات المالية في عام 2020.



