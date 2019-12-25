كلوب يرد على استفزاز أنشيلوتي برسالة ودودة

بعث الألماني يورجن كلوب، المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، برسالة دعم لصديقه الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني الجديد لإيفرتون، مؤكدا أنه يتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة مع الفريق الإنجليزي.

وتأتي رسالة كلوب الودودة بالتزامن مع الرسالة الاستفزازية التي وجهها أنشيلوتي لجماهير ليفربول، وأكد فيها أن جماهير الريدز باتت تخشاه بشدة، لا سيما بعدما تولى القيادة الفنية لإيفرتون غريمهم التقليدي، مؤكدا أنه سيفوز على فريقهم من جديد.

وقال كلوب، في تصريحات نشرتها شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، "أحببت أنشيلوتي كثيرا قبل أن أتعرف عليه بشكل شخصي".

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وواصل: "أحب أنشيلوتي كثيرا جدا، ولدينا دوما علاقة خاصة جدا، رغم أنه من الصعب أن يكون لديك أصدقاء في هذا المجال".

واختتم كلوب: "أود أن أتمنى له حظا سعيدا خلال الفترة المقبلة، ونحن في الكريسماس فإنني أتمنى له التوفيق".

وسيتنافس كلوب مع أنشيلوتي في قيادة قطبي الميرسيسايد، ليفربول وإيفرتون، حيث ستكون المواجهة الأولى بينهما في الديربي يوم 5 يناير/كانون الثاني المقبل في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي.

وتواجه كلوب مرات عدة مع أنشيلوتي من قبل، الأولى في دوري أبطال أوروبا 2014 في الدور ربع النهائي، حيث فاز 3-2 في مجموع المباراتين، عندما كان مدربا لريال مدريد الإسباني بينما كان كلوب يقود بروسيا دورتموند الألماني.

وتواجه الاثنان مجددا وقت تولي أنشيلوتي تدريب نابولي في 4 مواجهات في مرحلة المجموعات لدوري أبطال أوروبا، حيث فاز كارليتو مرتين وكلوب مرة وتعادلا مرة.