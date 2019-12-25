جوهرة مع تامر حسني في أول ظهور بعد تسريب فيديوهات جريئة لها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - ظهرت الراقصة الروسية "جوهرة" لأول مرة بعد تداول أنباء القبض عليها على خلفية الفيديوهات المسربة لها برفقة زوجها، وقيل إنه صديقها ويُدعى الشاب خالد أحمد، وذلك في العرض الخاص لفيلم "الفلوس" الذي تشارك فيه برفقة النجم المصري تامر حسني.

وجاءت إطلالة الراقصة جوهرة، محتشمة وارتدت بنطلون جينز وبلوزة بيضاء وبوتًا بني اللون واعتمدت تسريحة شعر منسدل ومكياجًا ناعمًا تناسق مع إطلالتها، ولفتت "جوهرة" الأنظار إليها فور ظهورها على الريد كاربت.

وتشارك جوهرة في الفيلم بأغنية "حلوة الحياة" التي يتم غناؤها في الفيلم، ومن المقرر أن ينطلق الفيلم رسميًا في السينمات اليوم 25 ديسمبر للمنافسة في موسم رأس السنة 2020.

وحضر الفيلم الذي أُقيم في إحدى سينمات مدينة السادس من أكتوبر مساء الثلاثاء واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، النجوم: تامر حسني، وحلا شيحة، وزينة، وخالد الصاوي، وعلي ربيع، وأكرم حسني، ومحمد نور، وعائشة بن أحمد، وعمر السعيد، وهشام ماجد، وهاني مهنا، وأمي طعيمة، وغيرهم.

Advertisements

وكانت "جوهرة" قد وجّهت رسالة إلى متداولي تصريحات على لسانها بعد تسريب فيديوهات جريئة لها برفقة صديقها أو زوجها الشاب خالد أحمد، خلال الفترة الماضية، إذْ برّأت نفسها أمام جمهورها من تداول أي أخبار في هذا الشأن، محذرة من انتحال شخصيتها عبر صفحات تزعم أنها منسوبة إليها.

وشددّت جوهرة على أن هذه الصفحات مزيفة، وأنها لا تملك سوى حسابها الموثّق عبر إنستغرام فقط، حيث أطلقت رسالتها عبر خاصية "الستوري" على موقع إنستغرام، فقالت: "لا يوجد لدي صفحات رسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وغير مسؤولة عن تداول أخبار غير حقيقية أو تصريح عن لساني من صفحات تزعم اسمي بشكل مزيف أنا لا أمتلك إلا حساب إنستغرام موثق فقط".

ولجأت جوهرة، إلى هذه الطريقة بعد انتشار العديد من التصريحات على لسانها كان آخرها أنه تم القبض عليها بسبب هذه الفيديوهات الجريئة المسربة لها ولزوجها، إذْ خرجت عن صمتها لتقطع الطريق أمام ما يتم تداوله، ولتؤكد أنها غير مسؤولة عما يتم تداوله.

يُذكر أن فيلم "الفلوس" ينافس به تامر حسني على كعكة الإيرادات في موسم رأس السنة الجديدة ويشاركه البطولة: زينة، وعائشة بن أحمد، وخالد الصاوي، وغيرهم. والفيلم سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وإخراج سعيد الماروق.