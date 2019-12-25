هازال كايا تنشر أول صورة لطفلها على طريقة الفنانات العربيات.. شاهدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - كشفت النجمة التركية هازال كايا، لأول مرة عن صور لطفلها الأول والذي يدعى "فكرت" من زوجها الممثل والمخرج التركي علي أتاي، والذي أنجبته في الـ 19 من نوفمبر الماضي.

النجمة التركية المعروفة في العالم العربي باسم "نهال" عن دورها الشهير في مسسلسل "العشق الممنوع"، شاءت أن تسير على خطى الفنانات العربيات في اتباع عاداتهن في أن تخفي وجه طفلها مثلما يفعلن ربما تخاف عليه من الحسد.

وشاركت النجمة التركية 29 عامًا لجمهورها عبر حسابها الشخصي على إنستغرام، صورًا تجمعها بطفلها وزوجها، بينما حرصت على إغلاق خاصية التعليقات.

كما حرصت هازال خلال خروجها مع زوجها علي آتاي من المستشفى، على إخفاء ملامح طفلها "فكرت" عن المصورين، لرغبتها في الحفاظ على زوجها وأسرتها.

واحتفلت هازال كايا بزفافها على المخرج التركي علي أتاي في السادس من فبراير هذا العام، بعد علاقة بدأت قبل نحو 5 سنوات توجت بالزفاف الذي حضره نجوم تركيا وعلى رأسهم كيفانش تاتليتوغ المعروف بـ مهند، وسونجول أودان الشهيرة باسم نور، وجيدا دوفنجي وشاتاي ألسوي، وغيرهم.

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كايا التي تصغر زوجها أتاي بـ14 عاما، كانت دائمًا ما تبحث عن الخصوصية في حياتها؛ حيث قالت في حوار صحفي: "نحن في علاقة هادئة، ولا نحب الظهور كثيرًا، ولا نحب أن يتدخل أحد في حياتنا، نغلق على أنفسنا كل الأبواب، نعيش عشق بشكل لا يلاحظ، ولدينا عالمنا الصغير، كما نثق بأنفسنا كثيرًا فيما يتعلق بالعمل".

وبدأت المشاريع الدرامية تتوالى على هازال كايا التي تتفرغ حاليًا للراحة بعدما أنجبت طفلها، خاصة وأن صُناع الدراما يرغبون بعودة الفنانة سريعًا إلى الساحة الفنية. وذكرت تقارير صحافية تركية حديثة أن كايا قد تلقت عرضًا لبطولة مسلسل درامي مشترك إسباني تركي للمشاركة به في الفترة القليلة المقبلة.

ويأتي العرض الدرامي الأول لهازال كايا بعدما صرحت سابقًا في لقاء مع إحدى المجلات أنها تحب إسبانيا، وتمنت وقتها أن يكون هناك عمل درامي تركي إسباني مشترك، وهو ما حصل بالفعل حاليًا بعدما تعاقدت شركتا إنتاج إسبانية وتركية خلال وجودهما في مهرجان هناك قبل فترة على تقديم أكثر من عمل درامي مشترك خلال عام 2020.

ولم ترد كايا حتى الآن على العرض الدرامي الجديد، رغم أنها صرحت في وقت سابق أنها ستبقى في الأشهر الستة الأولى بعد ولادتها مع ابنها وأسرتها، ولكنها لن تغيب أكثر من ذلك، حيث قالت إنها لا تود الجلوس في المنزل لفترة طويلة.

وأصبحت هازال واحدة من الممثلات الرائدات وأخذت كايا شعبية كبيرة في العالم العربي لتمثيلها شخصية نهال في مسلسل العشق الممنوع. كما مثلت دور فريحة في مسلسل بالاسم نفسه، والذي حقق أعلى النسب التلفزيونية في تركيا.