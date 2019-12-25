نادر الأتات يكشف عن أول ألبوماته.. وهذه أمنياته في 2020

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي -

أعرب الفنان اللبناني نادر الأتات عن سعادته بإحياء حفل عيد الميلاد في العاصمة السورية دمشق، خاصة وأن الأصداء التي سبقت حفله كانت محفّزة جدًا.

وأضاف في حديث خاص مع موقع فوشيا أنه عمل على تحضير برنامج الحفل ليكون مزيجًا من الأغنيات الشعبية وأغنيات الدبكة التي يطلبها الجمهور دائمًا، إضافة إلى أغنياته الخاصة التي تُطلب منه، وخاصة أغنية "قلبي ع اليمين".

وحول الفارق بين غنائه في حفلات لمناسبات عامة وحفلات تحمل خصوصية، قال الأتات بأن كل مناسبة وكل حفل له خصوصيته وله جمهوره، لكنه يسعى إلى الظهور دائمًا بقمة نشاطه وحيويته ليقدم أغنياته التي يحبها الجمهور، مضيفًا أن بعض المناسبات لها أغنيات يقدمها في الحفل مثل يوم رأس السنة.

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وكشف الفنان اللبناني عن سبب تأخره حتى اليوم في طرح ألبوم غنائي خاص به واعتماده على الأغنيات المنفردة "سينغل"، بأن الوقت الراهن يدعم تسويق ونجاح الأغنية المنفردة، وهذا هو عصرها، لكنه كشف لفوشيا تحضيراته لإطلاق ألبوم قريبًا بعد رأس السنة، مبينًا أنه سيتضمن مجموعة أغنيات مختلفة، منها الأغنيات الشعبية وأغنية باللهجة البيضاء وأخرى باللهجة العراقية، موضحًا أنه قام بتأجيل موعد طرح الألبوم حتى العام المقبل بسبب الأوضاع التي يمرّ بها لبنان والمنطقة عمومًا، معلنًا عن تعاونه مع عدد من الأشخاص الذين لم يتعاون معهم سابقًا، إضافة إلى بعض من جمعهم معه تعاون سابق.

وعلى صعيد حياته الشخصية، قال نادر بأنها لم تتأثر بالفن ولم تتقلص علاقاته خاصة فيما يتعلق بالأسرة ووالديه وأهله، وأنه دائم التواصل معهم، لكنه بالنسبة للحب فهو وإن كان موجودًا في الحياة عمومًا لكنه أكد أنه لايعيش علاقة حب حاليًا، وليس لديه في الوقت الراهن مشروع ارتباط برغم أمله في الاستقرار وبناء أسرة وعائلة.

وحول أمنياته للعام المقبل، تمنى نادر الأتات أن يعود الاستقرار والسلام ليلفّ لبنان والمنطقة العربية عمومًا، وأن يعود الفرح إلى قلوب الناس وحياتهم. أما على الصعيد الشخصي فتمنى أن يساعده الله ليقدم افضل ماعنده، وأن يلقى ألبومه المقبل نجاحًا لدى الجمهور.