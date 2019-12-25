نجوم كرة القدم وعائلاتهم يحتفلون بالكريسماس على طريقتهم الخاصة!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - احتفل نجوم كرم القدم كغيرهم من المشاهير بعيد الكريسماس، وحرصوا على مشاركة محبيهم عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، حيث امتلأت المواقع بصور لهم بأزياء بابا نويل وأشجار الكريسماس، وغيرها.

وظهر عدد من نجوم كرة القدم مع زوجاتهم وأطفالهم، والتقطوا الصور التذكارية احتفالاً بالكريسماس، وسط تلقيهم التهاني والتبريكات من جمهورهم الغفير.

وأطل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم برشلونة الإسباني، بعيد الكريسماس مع أسرته الصغيرة خلال تواجده فى مسقط رأسه بمدينة روزاريو، ونشرت زوجته أنتونيللا على إنستغرام صورة من الاحتفال.

واصطحب ميسي زوجته أنتونيلا روكوزو وأطفاله الثلاثة إلى مسقط رأسه، على أن يعود إلى برشلونة في الأول من يناير المقبل.

في المقابل نشرت مصممة الأزياء العالمية فيكتوريا بيكهام، صورة جديدة، تظهر احتفلات عائلتها بالكريسماس.

وظهر في الصورة زوج فيكتوريا، ديفيد بيكهام، لاعب كرة القدم الشهير، وهو يرتدي زي بابا نويل. ووصف الكثير من متابعي دايفيد عبر الانستغرام، ملامحه بالبريئة، واصفين إياه بالـ"سو كيوت''.

وظهر قائد برشلونة السابق، تشافي هيرنانديز مع زوجته نوريا كونيرا وابنيه، وحرص على التقاط صورة تذكارية بين شجرة الكريسماس والهدايا والأجواء الاحتفالية.

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واحتفل مهاجم الأوروغواي وبرشلونة، لويس سواريز مع زوجته صوفيا بالبي وأبنائه الثلاثة مع بابا نويل، وطغت على أزيائهم اللون الأحمر.

واحتفل نجم وسط منتخب هولندا فرينكي دي يونغ مع حبيبته عند شجرة الكريسماس، فيما ظهر لاعب وسط منتخب كرواتيا إيفان راكيتيتش الذي ارتدى بدلة كلاسيكية مع زوجته التي ارتدت فستانًا من اللون الأحمر أمام شجرة الكريسماس أيضًا.

بينما ظهر المهاجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، وحارس ريال مدريد كورتوا مع صديقيهما، واحتفل المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز تشيشاريتو مع زوجته وطفله الصغير.

وفي السياق نفسه حرص الكثير من نجوم الفن على الاحتفال بالكريسماس، إذ شاركوا جمهورهم بطريقة احتفالاتهم ووجهوا لهم الأمنيات مع استقبال عام جديد.

وقام بعض الفنانين بالتصوير بملابس ملونة ومبهجة احتفالا بتلك المناسبة، ومنهم من التقط صورته أمام شجرة الكريسماس والزينة المختلفة، وبعضهم اكتفى بتوجيه رسالة حب للجمهور فقط.