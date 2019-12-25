محمد كريم يحتفل بعرض أولى تجاربه العالمية

القاهرة ـ محمد الشناوي
أُقيم الإثنين، عرضًا خاصًا للفيلم الأميركي A Score to Settle بالتزامن مع طرحه في دور العرض المصرية، ووُجِد من أبطال الفيلم الفنان محمد كريم، وحرص على الحضور المخرج أمير رمسيس والمخرج الكبير خيري بشارة، وذلك في سينما سيتي سنتر ألماظة.
وأعرب كريم عن سعادته بالاحتفال مع جمهوره في مصر بفيلمه، مؤكدًا أنه أولى خطواته في مشوار طويل يطمح لتحقيق فيه المزيد من النجاحات والمشاركة في أعمال أجنبية مهمة.
يأتي ذلك بعد النجاح الذي شهده الفيلم في المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية.
يُذكر أنه أقيم عرضًا خاصًا للفيلم بحضور محمد كريم، في المملكة العربية السعودية، وتدور أحداث الفيلم الأميركي حول عضو سابق في إحدى المنظمات الإجرامية، يتعهد بعقاب زعماء عصابته، وذلك بعد قضائه 19 عاماً من السجن ظلماً، لكن الشيء الوحيد الذي يحول دون تنفيذ خططه العنيفة، هو تطور علاقته بابنه.
الفيلم من إخراج شون كو، وتأليف جون ستيوارت نيومان، وبطولة نيكولاس كيدج، الفائز بجائزة الأوسكار وجولدن جلوب كأفضل ممثل عن دوره في فيلم Leaving Las Vegas عام 1995، بجانب العديد من الجوائز العالمية.
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