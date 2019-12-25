سوزان نجم الدين تكشف عن أسوأ ما حدث لها في 2019

القاهرة - سعيد البحيري
أيام قليلة وينتهي عام 2019، نستقبل عاما جديدا مع أمنيات أن يكون سعيدا.خلال هذه الفترة يظهر النجوم في لقاءات مختلفة ويقيمون العام بكل ما حدث فيه سواء كان عاما سعيدا أم حزينا.وكشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين في لقاء مع برنامج "عرب وود" عن أسوأ شيء حدث لها خلال عام 2019.وقالت سوزان إنها تعرضت لعملية نصب خسرت بسببها بعض الأموال وكان هذا أسوأ ما حدث لها.
كانت سوزان نجم الدين، قد خاضت الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل "ابن أصول" بطولة مع حمادة هلال، وأيتن عامر، ومحمد نجاتي، ورانيا منصور، وإيناس كامل، وإسلام إبراهيم، وعماد رشاد، وكريم أبو زيد، ووفاء سالم، وأحمد حلاوة، وأحمد كرارة، وحمزة العيلي، والطفل محمد الفخراني، ولاشينة لاشين، ووتأليف أحمد محمود أبو زيد، وإخراج محمد بكير، ومن إنتاج سينرجي.وقدمت سوزان دور والدة حمادة هلال، وهي الأم الصغيرة التي تحب ابنها كثيرا حب يصل إلى التملك والغيرة عليه من زوجته، مما يفسد استقرار حياته.
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