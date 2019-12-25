اتهامات متبادلة بين بطمة والسابر على مواقع التواصل الإجتماعي

عادت الخلافات بين دنيا بطمة ومنى السابر والدة حلا الترك مجدداً، وتبادلا الهجوم والاتهامات على مواقع التواصل، بعدما علقت دنيا بطمة على المقارنة بين ابنتها غزل وحلا الترك.وبدأت الأزمة بعد رد دنيا بطمة على تعليق أحد المتابعين على فيديو لها مع ابنتها غزل وهي تغني في احتفالها بذكرى زواجها من محمد الترك، ونصحها المتابع بعدم احتراف ابنتها للغناء مبكراً مثل حلا الترك حتى لا تتأثر بالنجومية في طفولتها، وهو ما رفضته دنيا بطمة مشيرة إلى ان ابنتها لا تقارن بأحد ولمحت إلى ان والدة حلا الترك تستغلها لكي تنفق عليها على العكس ما تفعله هي مع ابنتها غزل.

وأغضب التعليق والدة حلا الترك والتي خرجت عن صمتها ونشرت فيديو بثته مباشرة للرد على اتهام دنيا بطمة، وهاجتمها بقوة ووصفته بانها بلا كرامة بسبب عيشها في منزل ليس منزلها، وقالت إن آخر همها هو ما يقال عنها من اتهامات، وأشارت إلى ان الابنة التي تصرف على والدتها ليس أمراً معيباً وهي فعلت ذلك مع أسرتها وكذلك دنيا بطمة تفعل نفس الشيء مع والدتها.

منى السابر ترد على اتهامات دنيا بطمة

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ورفضت منى السابر الخوض في تفاصيل أسرية للتأكيد على انها لم تستغل ابنتها حلا الترك مشيرة إلى ان حساب ابنتها وأموالها منفصلة عنها ولم تمسها ولا تستغلها، وأكدت انها وقفت كثيراً بجانب والد ابنتها وأنها ليست غاضبة من الهجوم عليها ولا تهتم بذلك.

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وعاد الجدل مؤخراً حول علاقة حلا الترك بوالدتها ووالدها بعد انتقالها للعيش مع والدها وزوجته دنيا بطمة رغم الخلافات السابقة بينهما، وهو ما أثار التساؤلات حول توتر العلاقة بين حلا الترك ووالدتها منى السابر في الفترة الأخيرة والذي دفع ابنتها لترك العيش معها وتجاهل التعليق لها في الفترة الأخيرة.

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