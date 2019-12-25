شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. نجوم فيلم "ماكو" يحتفلون بالكريسماس فى كواليس التصوير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ الفنان اللبناني نيقولا معوض، الجمهور بأعياد الكريسماس، من كواليس تصوير فيلمه الجديد "ماكو" برفقة كلا من النجوم بسمة وناهد السباعي و عمرو وهبة وسارة الشامي، وذلك عبر حسابه الشخصي بموقع "انستجرام"، معلقا عليها :"إن شالله تكونوا عم بتعَيْدوا بِدفا محبّينكُم، و ان شالله ولادة يسوع المَسيح توَلِّد سلام لَقلوبكُم و عقولكُم، ينعاد عَلَيكُم من موقع تَصوير فيلم "ماكو".



نيقولا معوض













كانت أعلنت الفنانة منة فضالى انسحابها من فيلم "ماكو" وعدم استكمال التصوير لظروف خاصة، متمنية التوفيق لفريق العمل، حيث كتبت عبر حسابها على تويتر، "بعد مجهود وتعب بجد لظروف خاصة بالفيلم أنا مش فى الفيلم شكرا للجميع وتمنياتى لكم بالتوفيق".

Advertisements

من ناحية أخرى أكد المخرج محمد هشام الرشيدي، لـ الخليج 365، أن هناك مفاوضات مع النجم العالمي مورجان فريمان للمشاركة في فيلم "ماكو"، إلا أنه لم يتلق حتى الآن موافقة أو رفض للعرض الذى قدم لمورجان.

ماكو" بطولة النجوم بسمة، ناهد السباعى، سارة الشامى، عمرو وهبة، من تأليف أحمد حليم، وإخراج محمد هشام الرشيدي، وتعد هذه التجربة الأولى لنيقولا معوض فى السينما المصرية ، حيث يجسد نيقولا شخصية "شريف ناهي" خلال أحداث الفيلم .

"ماكو" هو أول فيلم مصرى تدور أغلب أحداثه تحت مياه البحر، وأحداثه مستوحاة من قصة حقيقية، وهى قصة العبارة سالم إكسبريس الشهيرة، عن 8 أفراد فى رحلة فى أعماق مياه البحر الأحمر، فى مكان ملىء بالذكريات.

يشار إلى أن آخر أعمال نيقولا معوض ، مسلسل "بلا دليل" للمخرجة منال الصيفي والمؤلفة أنجي علاء ومن إنتاج سينرجي، ويشارك النجم في بطولة المسلسل النجوم درّة، خالد سليم، حازم سمير، جمال عبد الناصر، أحمد خالد صالح، أكرم الشرقاوى، عمر الشناوي.