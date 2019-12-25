شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. هند صبري تحتفل بالكريسماس على طريقتها الخاصة فى منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت النجمة التونسية هند صبرى ، بأعياد الميلاد المجيد والكريسماس، متمنية لجمهورها عيد سعيد، ونشرت عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، صور أمام شجرة الكريسماس، معلقة :"عيد ميلاد سعيد لجميع من يحتفلون به اعياد ميلاد مجيدة"، كما نشرت صورة أخرى لتزيين منزلها بالهدايا.



هند صبري





احتفى مهرجان مراكش، مؤخرا، بالنجمة هند صبرى ونجاحات فيلمها التونسي نورا تحلم بعرضه عرضا خاصا واقامة فعالية احتفالية ضمن فعاليات المهرجان وحضرها من اسرة الفيلم أحد ممثليه حكيم.

الجدير بالذكر أن هذا العام يعتبر من الأعوام المميزة في مسيرة هند صبري التي توجت فيها بجائزة أفضل ممثلة في مهرجانات الجونة وأيام قرطاج السينمائية عن فيلمها التونسي "نورة تحلم" وحقق فيلمها المصري "الفيل الازرق ٢" ايرادات قياسية تجاوزت حاجز ال١٠٠ مليون جنيه للمرة الأولى في تاريخ السينما المصرية وحقق فيلمها " الممر" أيضا إيرادات قياسية إضافة لإعجاب الجمهورالعربي كله بالعمل.

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يذكر أن الجهة المنتجة لفيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز تجرى مفاوضات مع النجمة هند صبرى، لتجسد دور البطولة النسائية أمامهما، ومن المقرر انطلاق تصويره مطلع يناير المقبل، وأبدت هند موافقتها لكنها لم توقع بشكل رسمى حتى الآن.

فيلم "كيرة والجن" مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد، من بطولة أحمد عز وكريم عبد العزيز ويعد التعاون الخامس الذى يجمع المخرج مروان ‏حامد ‏مع المؤلف أحمد مراد‎.

وانتهى السيناريست أحمد مراد كاتب الرواية الأصلى من كتابة السيناريو بالكامل وسلمه للجهة المنتجة، التى تعقد جلسات عمل يومية مع مخرج العمل مروان حامد، للاستقرار على التفاصيل المبدئية للعمل، فضلا عن وضع قائمة بأسماء الممثلين المرشحين للأدوار الرئيسية، خاصة أن الرواية تضم العديد من الشخصيات التى تتضمن تفاصيل درامية ومثيرة ومميزة.