شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داش يتعرض لحادث تصادم.. ووالدته: رضينا بقضاء الله وقدره والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض الفنان الشاب أحمد داش لحادث تصادم، حيث شاركت والدته أمل الشوربجى، بصورة للسيارته عبر حسابها على فيس بوك، وكتبت على الصورة قائلة: "الحمد لله.. اللهم لا اعتراض، رضينا بقضاء الله وقدره، احمد ابنى عمل حادثة، الحمد لله من قبل ومن بعد"، وانهالت عليها تعليقات متابعيها متسائلة عن حالة أحمد الصحية.



البوست

وانضم الفنان أحمد داش إلى أسرة مسلسل "البرنس" مع النجم محمد رمضان وتأليف وإخراج محمد سامى وإنتاج شركة "سينرجى" والمقرر عرضه في رمضان 2020، حيث يجسد داش أحد الأدوار الرئيسة في العمل الذى تعتمد أحداثه على الطابع الشعبى.

وحصلت أسرة مسلسل "البرنس"، بطولة النجم محمد رمضان على إجازة لمدة 15 يوما، للانتتقال إلى ديكورات أخرى، وذلك بعدما انتهى فريق العمل من تصوير 5 أيام كاملة، داخل الديكور الأول بمدينة الإنتاج الإعلامى، ومن المقرر أن يعود فريق العمل للتصوير مرة أخرى يوم 10 يناير المقبل، وذلك بعد إجازات أعياد الكريسماس، داخل الديكور الجديد، خاصة أن المسلسل يتضمن العددى من مواقع التصوير نظرا لأحداث المتتالية وخيوط الدرامية المتشابكة لعائلة "البرنس" الذى يقودها رضوان البرنس – محمد رمضان.

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ويضم المسلسل نخبة كبيرة من النجوم، منهم محمد رمضان، نور اللبنانية، عبد العزيز مخيون، أحمد زاهر، روجينا، نجلاء بدر، إدوارد، دنيا عبد العزيز، سلوى عثمان، ريم سامى، محمد علاء، احلام الجرتيلى، محمد علاء، أحمد داش، وآخرون.

وشارك أحمد داش مؤخراً فى بطولة فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة وإخراج بيتر ميمى، والذى تم عرضه فى موسم عيد الفطر الماضى وحصد 80 مليون جنيه فى شباك التذاكر، أما آخر أعماله في الدراما فكان مسلسل "طايع" مع النجم عمرو يوسف وعمرو عبد الجليل وصبا مبارك وإخراج عمرو سلامة وتم عرضه فى شهر رمضان قبل الماضى.