أحدهم أعلن خطوبته بالمقابر وزيجتان سريتان.. أبرز ارتباطات الفنانين في 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

شهد عام 2019 حالات ارتباط عدة في الوسط الفني، بعضها لم يكتمل وانتهى في العام ذاته، فيما استمرت علاقات أخرى حتى هذه اللحظة.

نستعرض أبرز هذه الحالات في السطور التالية:

محمد محمود عبدالعزيز

في يناير مطلع العام الجاري، أعلن الفنان محمد محمود عبد العزيز، خطبته على فتاة من خارج الوسط الفني، أمام قبر والده الراحل محمود عبد العزيز، قائلًا: "بسم الله الرحمن الرحيم.. بعد مباركة الحاج والدى العزيز الغالى محمود عبد العزيز والحاجة والدتى العزيزة جيلان زويد، وابنى الكبير وأخى الأصغر كريم محمود عبد العزيز، وباقى الأهل الأعزاء قررت أن أعلن للجميع فى يوم 1 / 1 / 2019 أنه (تم بحمد الله)، اللهم أكرمنا وبارك لنا واكتب لنا الخير واهدنا دائما لما يرضيك يا رب العالمين، دعواتكم".

أنغام وأحمد إبراهيم

في فبراير من العام الجاري، أعلنت الفنانة أنغام، زواجها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، بعد عدة شائعات طالت علاقتهما، خلال تعاونهما سويا في ألبوم حالة خاصة جدا، الذي أشرف عليه بشكل كامل، فضلا عن توزيع 6 أغانٍ بالألبوم، والتي زادات بعدما ردت على تدوينة له هنأها فيها على صدور الألبوم، حيث علق قائلاً: "ألف مبروك يا حبيبتى ربنا يسعدك وينجحك" لتردّ: " مبروك علينا يا حبيبي".

وبعد تسريب خطاب بخط يد أنغام توجه فيه رسالة رومانسية لأحمد إبراهيم بمناسبة عيد ميلاده، نشرته عبر حسابها على إنستجرام، مؤكدة زواجهما.

مي حلمي ومحمد رشاد

في مارس من مطلع العام الجاري، احتفل الفنان محمد رشاد بزفافه على الإعلامية مي حلمي، في أحد فنادق أكتوبر، بعد زواجهما بشكل سري قبلها بأيام، وذلك بعدما أُلغى حفل زفافهما الأول، إثر خلافات بين الأسرتين، ما تسبب في جدل كبير على السوشيال ميديا.

ريهام حجاج ومحمد حلاوة

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في أبريل 2019، احتفلت الفنانة ريهام حجاج بزواجها من رجل الأعمال محمد حلاوة، من خلال حفل زفاف حضره العديد من نجوم الفن والمجتمع، ولكن دون فستان زفاف، بعدما واجهت العديد من الانتقادات بسبب زواجها من طليق الفنانة ياسمين عبد العزيز، متهمين إياها بالتسبب في طلاقهما.

محمد مهران ومي عبدالحافظ

في يونيو الماضي، احتفل الفنان محمد مهران بحفل زفافة على المخرجة مي عبد الحافظ، وحضر الحفل عدد من نجوم الوسط الفني والمخرجين.

العسيلي وخطيبته

في يوليو الماضي، أعلن الفنان محمود العسيلي عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، خطبته على خبيرة التجميل أمنية عبدالمنعم.

هنا الزاهد وأحمد فهمي

في سبتمر الماضي، عقد الفنان أحمد فهمي قرانه على الفنانة هنا الزاهد، واحتفلا بزواجهما في أحد فنادق القاهرة بحضور عدد كبير من المشاهير سواء في الوسط الفني أو خارجه.

تامر عاشور ودارين حلمي

في الشهر ذاته، أعلن الفنان تامر عاشور خطبته على دارين حلمي، بعد شهور قليلة من انفصاله عن أم ابنته "أيام"، ولم يمر إلا شهران حتى أعلن في نوفمبر الماضي، انفصالهما قائلًا: "الحمد لله رب العالمين على كل شيء، تم فسخ الخطوبة من دارين حلمي وأتمنى لها كل التوفيق".

الشرنوبي وراندا رياض

في 11 ديسمبر الجاري، احتفل الفنان محمد الشرنوبي، بخطبته على راندا رياض مديرة أعمال أنغام وسط حضور الأسرتين وبعض الأصدقاء، وكان الحفل في منزل العروس، وذلك بعد فسخ خطبته منذ أشهر قليلة من المنتجة سارة الطباخ.