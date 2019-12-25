"إعلان ممنوع وقطيعة وأمنية لم تتحقق".. 10 معلومات عن نعيمة الصغير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- بهاء حجازي:

نعيمة عبدالمجيد عبدالجواد.. ربما لا تعرف هذا الاسم، لكنه الاسم الحقيقي للفنانة نعيمة الصغير، واحدة من الفنانات خفيفات الظل، اللواتي حفرن اسمهن في تاريخ السينما المصرية، ربما لا يعرف الكثيرون أن نعيمة الصغير كنت تحلم بالغناء وأن تصبح مطربة مثل أم كلثوم وكبار المطربات في مصر، لكن القدر ساقها للتمثيل، لتصبح واحدة من ظريفات السينما والتلفزيون.

ونرصد لكم في هذا التقرير معلومات عن الفنانة الراحلة..

- ولدت في 25 ديسمبر 1931 في مدينة الإسكندرية، وكانت تحلم في بداية حياتها الفنية بأن تكون مغنية، لدرجة أن أول دور سينمائي لها في عام 1948 من خلال فيلم "اليتيمتان" كانت تجسد من خلاله دور المغنية.

- قالت في لقاء لها مع الإعلامية نجوى إبراهيم إنها بدأت حياتها مونولوجست وكان لها أغنية شهيرة تقول فيها: "مش طايقة سيرة الحب".

- مكتشفها هو المخرج حسن الإمام.

- اسمها الفني (نعيمة الصغير) جاء نسبة إلى زوجها محمد الصغير، الذي وافته المنية صغيرا.

- قامت بتصوير عدة إعلانات تلفزيونية لماركات شهيرة في مصر في أيامها الأخيرة.

نعيمة الصغير تغني طب وانا مالي

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- منعت لها الرقابة إعلان لأحد المنتجات، معللة ذلك بأن الإعلان حمل إيحاءات جنسية، وفقا لرواية الماكيير محمد عشوب الذي كان واسطة التعاقد معها على الإعلان، وتسبب بالإعلان في قطيعهة بينهما.

حكاية الإعلان الممنوع من العرض

- شاركت مع زوجها الفنان محمد الصغير، في العمل في فرقة إبراهيم حمودة وفرقة إسماعيل يس.

- حققت نعيمة الصغر شهرتها عندما عملت في السينما بأدوار الشر التي أكسبتها الكثير من الجماهيرية، ومن أشهرها (الشقة من حق الزوجة، العفاريت، الليلة الموعودة، مولد يا دنيا).

- شاركت خلال مسيرتها الفنية في قرابة 200 عمل بين السينما والتلفزيون والمسرح.

- توفيت في 20 أكتوبر 1991 عن عمر يناهز 60 عاما.