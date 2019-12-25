تراند اليوم : إصابة فنانة مصرية شهيرة بمرض خطير وترفض العلاج على نفقة الدولة

كشف الناقد الفني المصري طارق الشناوي، عن إصابة الفنانة نجلاء فتحي بمرض خطير، اضطرها للسفر للعلاج في سويسرا والحصول على حقنة 4 مرات، مشيرًا إلى أنها رفضت العلاج على نفقة الدولة.
وقال "الشناوي" في مقاله المنشور بصحيفة المصري اليوم، إن نجلاء فتحي تعرضت قبل 5 أعوام، لنوع شرس من مرض الصدفية في العظام، وأنها تعاطت حقنة تحت الاختبار البشري، ولم تعبأ بالنتائج.
ووضع الناقد الفني المصري حدًا للشائعات التي روجت بأن سعر الحقنة التي تأخذها بلغ 70 ألف دولار، مؤكدًا أن سعر هذه الحقنة 7 آلاف فقط، وكانت تحصل عليها في مدينة زيورخ.
وكشف عن اتفاق بينه وبينها بأن يتم تسجيل قصة حياتها في برنامج تليفزيوني يخرجه علي بدرخان إلا أنه لم يكتمل.
وبشأن عدم طلبها أو جعل أحد يتبني مطلب علاجها على نفقة الدولة، قالت: حتى لا يسأل أحد لماذا يرصدون كل هذه الأموال لفنانة؟ وأين باقي الشعب؟.