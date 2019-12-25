تراند اليوم : نجل عادل إمام يضطر لكشف سر صورة "الزعيم" المثيرة للجدل بعد تداولها بشكل واسع

خرج المخرج رامي إمام عن صمته ، وكشف قصة الصورة المتداولة لوالده الفنان عادل إمام على نطاق واسع خلال الأيام الماضية .

ونشر "إمام" صورة رفقة والده وجده محمد إمام ، وعلق عليها قائلا: الصورة دي اتبعتتلي من حضراتكم كتييييير جدا الفترة اللي فاتت .. و الحقيقة رجعتني حوالي 38 سنة لورا ... دي مش مجرد صورة بالنسبة لي ... دي من احب الصور لي ... مش لان فيها 3 اجيال بيتصوروا ...لا ... لان فيها جدي الله يرحمه ... محمد إمام .. الكبير ... الراجل اللي ما شفتش في حياتي زي حنيته و طيبته و جدعنته و تلقائيته و بساطته و خفة دمه... و الأخيرة دي بالذات الظاهر طلعت جينات في العيلة.

وأضاف: كنت بحس بالراحة معاه .. و احلي لحظة في حياتي لما كان بيرقيني و يدعيلي .. و بيدعي لأبويا " روح يا عادل ... ربنا يكرمك كمان و كمان " .. و في أواخر أيامه ، جاله زهايمر .. ومكانش فاكرني .. و لا فاكر أي شخص في عيلتنا اتمنيت ساعتها ان الأيام ترجع بي و أتصور معاه اكتر و اكتر و اكتر ... لحد ما مات سنة 1997 .. لكن دايما حاسس انه عايش معايا طول الوقت ... ربنا يرحمك يا جدو و يغفرلك و تكون مستريح لحد ما نجيلك .