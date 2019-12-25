تراند اليوم : فنانة شهيرة تقرر الزواج من شاب يصغرها بـ36 سنة .. و والده: دي أكبر مني أنا شخصيا

قررت مطربة شهيرة الزواج من شاب يصغرها بـ36 سنة وسط تصريحات مثيرة من أسرته .

و حصلت المطربة الأمريكية مادونا على موافقة أسرة مالك ويليامز - الراقص بفرقتها الموسيقية - من أجل الزواج منه.

ويبلغ الراقص الشاب من العمر 25 سنة في الوقت الذي وصل فيه عمر مادونا إلى 61 سنة .

وقال والد الشاب إنه وافق على الزيجة بعدما شعر بإمكانية اعتناء مادونا بمستقبل نجله .

وأضاف: هي تكبرني شخصيا بسنتين .. لكني واثق من قدرة نجلي على التعامل مع امرأة تكبره بـ36 سنة ، ونجمة كبيرة بحجم مادونا.

