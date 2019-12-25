عبرت الفنانة إليسا عن استيائها مما يحدث من اضطهاد ديني لمسلمي الإيغور في الصين.
وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أعلنت إليسا تضامنها مع مسلمي الإيغور مؤكدة أن تلك المشاهد التي تعرض يوميا بالأخبار تهز كل انسان عنده ضمير وذرة انسانية.
وقالت “الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم.. المفروض انه لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عنده ضمير وذرة انسانية”.
كانت هذه تفاصيل خبر إليسا تعلن موقفها من اضطهاد مسلمي الإيغور في الصين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.