إليسا تعلن موقفها من اضطهاد مسلمي الإيغور في الصين

عبرت الفنانة إليسا عن استيائها مما يحدث من اضطهاد ديني لمسلمي الإيغور في الصين. وعبر حسابها الرسمي على موقع تويتر، أعلنت إليسا تضامنها مع مسلمي الإيغور مؤكدة أن تلك المشاهد التي تعرض يوميا بالأخبار تهز كل انسان عنده ضمير وذرة انسانية.

وقالت “الأخبار الواردة من الصين عن اضطهاد مسلمي الايغور بتصدم.. المفروض انه لما نتطور أكثر بالعلم والتكنولوجيا، تزيد انسانيتنا مش العكس. هالمشاهد ما بتهز بس المسلمين، لازم تهز كل انسان عنده ضمير وذرة انسانية”.

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