تراند اليوم : الدمية المثيرة للجدل “أبلة فاهيتا” تعود من شاشة “نتفليكس”

أعلنت شبكة البث الرقمي الأمريكية، “نتفليكس”، اليوم الاثنين، عن عودة الدمية الشهيرة “أبلة فاهيتا” عبر شاشتها، وذلك بعد فترة من توقف برنامجها التلفزيوني المثير للجدل.

ولن تعود “أبلة فاهيتا” إلى الشاشة الصغيرة، من خلال برنامج، ولكن مسلسل من المقرر عرضه على “نتفليكس” في عام 2020، بحسب صحيفة “أخبار اليوم” المصرية.

وسيكون مسلسل “أبلة فاهيتا” الجديد هو ثاني مسلسلات “نتفليكس” المصرية، بعد مسلسل إعلانها عن إنتاج مسلسل “ما وراء الطبيعة“، من بطولة أحمد أمين، وإخراج أيمن سلامة.

ويستعرض مسلسل “أبلة فاهيتا” الجانب الإنساني لـ”أبلة فاهيتا” في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي مع الكثير من الإثارة والغموض.

وتدور أحداث الحلقات حول مغامرات “أبلة فاهيتا”، النجمة اللامعة التي سطع نورها بين الجماهير العربية، ولكن انقلب حالها رأسا على عقب، بعد أن وجدت نفسها طريدة العدالة والمجتمع.

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ويقول أحمد الشرقاوي، مدير الأعمال الأصلية للشرق الأوسط في “نتفليكس” عن التجربة قائل : “نحن متحمسون جدا للتعاون مع “أبلة فاهيتا”، التي تعد من أبرز الشخصيات الكوميدية في مصر والتي حظيت بشعبية كبيرة في المنطقة العربية.

أوضح “أننا نتطلع بالتعاون مع “أبلة فاهيتا” لتقديم رؤية إبداعية تجمع الكوميديا بالإثارة في هذا العمل لجمهورنا العربي والعالمي”.

ومن جانبها، قالت “أبلة فاهيتا”: “يهدها العالمية.. هو أنا كنت ملاحقة على البرنامج عشان يخلوني أعمل مسلسل! بس اللي خلاني أوافق ان النتفليكسة هتعمل المسلسل بيجي 20 لغة وهيتفرج عليه في 190 دولة اكتر من 158 مليون مشاهد حوالين العالم بقرايبهم، وأنا طول عمري بأقول أن الكوميديا المصرية دي أقوى حاجة عندنا نصدرها ونجيب بيها عملة صعبة – بعد القطن طويل التيلة.. وأديكم شايفين المشاكل والنكد بقوا في كل حتة في العالم ومافيش احسن من خفة الدم المصرية تطلعهم من الغم ده”.

يشار إلى أن آخر ظهور لـ”أبلة فاهيتا” على شاشة التلفزيون، كان في 2018، من خلال برنامجها “لايف من الدوبلكس“، الذي عرض على فضائية “سي بي سي” المصرية.