شاهد.. فيفي عبده تخطف الانظار بفستان اسود مكشوف!

كتب امير فتحي في الأربعاء 25 ديسمبر 2019 09:56 صباحاً - نشرت الفنانة والراقصة المصرية فيفى عبده صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستغرام ظهرت فيها بإطلالة ساحرة باللون الاسود. وقد خطفت فيفي عبده انظار متابعيها بهذه الصورة التي ظهرت فيها مرتدية فستان اسود مكشوف ومكياج أظهرها بلوك شبابي. F4F4F4; border-right: 8px solid transparent; transform: translateY(16px);"> F4F4F4; border-left: 8px solid transparent; transform: translateY(-4px) translateX(8px);">

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