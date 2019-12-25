قيمته 15 مليون دولار.. مي عمر ترتدي أغلى فستان في العالم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ارتدت الفنانة المصرية مي عمر أغلى فستان زفاف مرصع بالألماس والأحجار الكريمة تقدر قيمته بـ15 مليون دولار، جاء ذلك خلال عرض الأزياء السنوي الذي نظمه مصمم الأزياء الشهير هاني البحيري بأحد فنادق القاهرة.

وخطفت مي عمر الأنظار بسبب ارتفاع قيمة الفستان وتصميمه الرائع الذي وضعه هاني البحيري، وشهد عرض الأزياء حضور عدد كبير من نجوم الفن مثل رجاء الجداوي ورغدة وفيفي عبده ورشا مهدي وصابرين وداليا البحيري وحسن الرداد وماجد المصري وزوجته وهاني رمزي وإيهاب فهمي.

ويحمل هذا العرض رقم 100 في مسيرة هاني البحيري في عالم الموضة والأزياء، ونال الفستان الذي ارتدته مي عمر إعجاب الحضور. Advertisements يذكر أن آخر أعمال مي عمر على شاشة التليفزيون كان مسلسل "ولد الغلابة "أمام النجم أحمد السقا ومن إخراج محمد سامي، وعرض في رمضان الماضي وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.



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