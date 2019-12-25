هند القحطاني لجمهورها السعودي: "حرام عليكم بتضغطوا علي".. ما السبب؟

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تصدرت الناشطة السعودية المثيرة للجدل هند القحطاني قائمة الترند على موقع تويتر في المملكة صباح الأربعاء، بعدما ظهرت في مقطع فيديو تحدثت فيه عن الشائعات ضدها، كما أنها كشفت عن عمرها الحقيقي لأول مرة.

وقالت هند لمتابعيها أنه قد وصلها أحد الإيميلات من شخص يبلغ من العمر 29 عامًا، يقول لها:"بحبك يا ماما هند" ويشرح قصته العاطفية، لكن أكثر ما استوقف وأزعج الناشطة السعودية مصطلح "ماما" فردّت عليه أنها ليس بهذا العمر الكبير كما يعتقد، بل تزيد عنه سنوات قليلة فقط.

وأضافت أن هناك من أطلق عليها الشائعات عبر تويتر أنها في منتصف الأربعينات من العمر، وآخرون قالوا إنها في آخر الأربعينات وبداية الخمسينات، واصفة الأمر بالجنون، لافتة إلى أن مطلقي الشائعات "أطلقوا الكذبة ولم يصدقوها"، معتبرة الحديث عن العمر سخيف ويجب أن يتوقف وعدم ترديده.

وأكدت هند أنها من مواليد 1984، وتزوجت وهي بعمر الـ 18 سنة، وانجبت ابنها الأول معاذ بعمر الـ 19 عامًا، وعمر ابنها حاليًا 17 عامًا، لذلك هي تبلغ من العمر 36 عامًا، نافية أن تكون قد أجرت عمليات تجميلية سابقًا في وجهها، مبينة أن ملامح وجهها طبيعية.

وأشارت إلى أن بعض الفتيات عندما يتمنين شيئًا يقلن:"أتمنى إن أصبحت في نهاية الأربعينات أن أكون شبيه لهند القحطاني"، مضيفة بل أنهن يتحدث وكأنهن متأكدات من عمر هند وأنهن حسمنه في نهاية الأربعينات، بل تمنت هند أيضًا أن تكون بهذا الشكل الحالي في منتصف الأربعينات.

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وبينت هند القحطاني أن لكل عمر جماليته، فالمرأة في العشرينات تتمتع بجمال خاص، وكذلك في الثلاثينات نفس الأمر، والأربعينات والخمسينات والستينات أيضًا.

واعترفت الناشطة أن المعلقين الذين يتحدثون بأن عمرها في نهاية الأربعينات يضغطون عليها موجهة رسالة لهم "حرام عليكم"، متسائلة بأنها كيف سيُصبح شكلها بعد 10 سنين.

وكانت هند القحطاني قد ظهرت في مقطع فيديو مؤخرًا برفقة ابنها معاذ والذي يظهر لأول مرة، وأوضح الأخير أنه فخور بوالدته نافيًا الإشاعات حول مقاطعته لها بسبب أفعالها.

ووفقًا للفيديو الذي نشرته على حسابها عبر "سناب شات"، ظهرت هند القحطاني تتحدث قائلةً:"تو أنا طلعت أنا ومودي حبيب قلبي من عند طبيب الأسنان وبعد رايحة أنا وياه إلى المطعم ، ليظهر فجاة ابنها الأكبر معاذ مقاطعا حديثها ، حيث قالت له أوف وجهك طلع ليرد عليها معاذ ما عندي مشكلة، لترد القحطاني: والله ما أني مصدقة، ووجهت حديثها إلى متابعيها "شفتوني أني كتكوتة جنب معاذ".

وتابعت القحطاني في الفيديو لتسأل ابنها معاذ عن سرّ قراره المفاجئ لها ولمتابعيها بالظهور معها، وقال معاذ: "أولا لأني فخور فيكي والسبب الثاني علشان أضرب بكل الإشاعات في عرض الحائط ، كل الأشياء اللي طلعت كذب عني وعنك خلاص".