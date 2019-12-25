رانيا يوسف تخوض 3 تجارب لأول مرة في مسيرتها!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تأمل الفنانة المصرية رانيا يوسف، نجاح مسلسلها الجديد "الآنسة فرح" والذي تخوض من خلاله 3 تجارب لأول مرة، بعد محطات فنية قوية في مشوارها الفني.

وكشفت رانيا يوسف في تصريح لـ"فوشيا" تفاصيل تجاربها الثلاث التي تأتي من خلال مسلسل واحد، موضحةً أنَّ مسلسل "الأنسة فرح" يمثل أولى بطولاتها المطلقة في الدراما المصرية لافتة إلى أنَّ كافة تجاربها السابقة كانت بطولات جماعية ولهذا فإنّها تعول على هذا العمل في أن يقدمها بشكلٍ جديد لجمهورها.

وأوضحت الفنانة المصرية أنَّ المسلسل به كوميديا غنائية استعراضية، منوهة أنه اجتماعي كوميدي تجسد فيه دورين لأول مرة أيضًا بشخصيتي الأم والابنة.

وأكدت أنها وللمرة الأولى أيضًا ستقوم بتجربة الغناء إذ تقدم استعراضات غنائية بشكل كوميدي، لافتة إلى أنَّ المسلسل من نوعية الأعمال المطولة حيث يعرض على 90 حلقة خارج السباق الرمضاني وهو مأخوذ عن فورمات عالمي، مردفة: "العمل مغامرة كنت أنتظرها وأنا محظوظة بهذه التجربة".

وكانت قد شكّلت تصريحات الفنانة رانيا يوسف بشأن ظهورها بملابس جريئة صدمة لجمهورها، إذْ دافعت عن إطلالاتها "الجريئة" التي تظهر بها في المناسبات الفنية أو الخاصة الأمر الذي تسبب في ملاحقة الجمهور لها بالانتقادات بسبب تلك التصريحات.

وأبدت رانيا يوسف في تصريحات تلفزيونية لها اندهاشها من التركيز على ملابسها وإطلالاتها الجريئة لهذا الحد، مشددةً على أنها لا ترى في ملابسها أي جرأة وأن هذا هو الطبيعي الذي تظهر بها من صغرها.

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ولفتت رانيا يوسف الأذهان إلى ما كانت ترتديه وما تعودت عليه فقالت إنها دائمًا ما كانت ترتدي "البكيني" و"الهوت شورت" منذ أن كانت صغيرة مشددًة على أنَّ هذا الأمر نابع من تربيتها المنفتحة وأنها ترى هذا طبيعي.

واتهمت رانيا يوسف الجمهور بأنها لم تتعود على الانفتاح ولا ترى أن هذه الإطلالات عادية، مبينًة: "الناس مش متعودة على الانفتاح أو إنهم يشوفوا حد لابس كده وده مش جرأة ده الطبيعي بتاعي".

وأوضحت أنها لم يكن لديها أي قيود على الملابس ودائمًا ترتدي ما تراه مناسبًا لها، مؤكدًة أنها لا تعرف الأسباب الحقيقية وراء استمرار الجمهور في التفتيش عن كل ظهور لها لكي ينتقدونها لافتًة إلى أنها يتم التربص بها ترتديه في أي مناسبة.

وقالت رانيا يوسف: "إشمعنى أنا بالذات في اللوك معرفش، رغم إني بحب المهرجانات وحضورها ومشاهدة الأفلام ومش لازم أعمل زي ليدي غاغا وأخض الجمهور لأ أنا مش بفزعهم، أنا مع الحاجة الحلوة والظهور بحاجة شيك وحلوة تليق عليا".

يُذكر أن رانيا يوسف تنتظر عرض عدد من أعمالها الفنية في السينما والتلفزيون التي انتهت من تصويرها مؤخرًا وهم: "صندوق الدنيا، مملكة إبليس، ليلة حب، دماغ شيطان".