تركي آل الشيخ عن هذا الفنان: "كإني محلم بمحمد عبده وحياة الفهد"!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - تهكّم تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على صوت الفنان السعودي محمد عبده وشكل الفنانة الكويتية حياة الفهد، من خلال استخدامه لمقطع فيديو لفنان مغمور من مكة المكرمة يُدعى حسن كرارة.

وأظهر مقطع فيديو شاركه تركي آل الشيخ، مع محبيه وجمهوره عبر حسابه على موقع "تويتر"، هذا الفنان المغمور وهو يغني على طريقة محمد عبده في الغناء، ويحاول أن يقلد صوته فيما بدا شكله شبيهًا للفنانة حياة الفهد بسبب طول شعره وملامح وجهه الذي كان يشبهها بالفعل.

وكان هذا الفنان الذي أفصح العديد من المتابعين عن اسمه وأنه من مكة المكرمة يغني وهو يرتدي جلبابًا أبيض اللون حوله الفرقة الموسيقية بشكل أثار الضحك والتهكّم عليه، وقال "آل الشيخ" في تعليقه على المقطع: "لا عاد تتعودها".

وأضاف تركي آل الشيخ تعليقًا آخر ذكر فيه فنان العرب وحياة الفهد فقال: "كإني محلم بمحمد عبده وحياة الفهد"، وهو ما جعل المتابعون يتركون تعليقات كوميدية ساخرة خاصة من محمد عبده، مؤكدين أن تشبيه "آل الشيخ" جاء صائبًا إلا أن البعض قال إن "تركي" يستخدم مقاطع هذا الفنان كونه مغمورًا وغير معروف، كما أنه لا يمتلك حسابًا على "تويتر".

وسبق وأن مازح تركي آل الشيخ مواطنه فنان العرب محمد عبده باستخدام مقطع فيديو لإحدى أغانيه، وتحمل عنوان "خضر الفنايل"، كنوع من "الكيد" على سبيل الممازحة بعد تتويج نادي الهلال السعودي بلقب دوري أبطال آسيا، وصعوده لكأس العالم للأندية.

وأغنية "خضر القنايل" تغنى بها الفنان محمد عبده لفريق نادي الأهلي السعودي الذي يشجعه على المستوى المحي، وظهرت صورة محمد عبده في الفيديو حيث كان ممسكًا بـ"كوفية" تحمل علم نادي الهلال ويربطها على رأسه مع تشغيل الأغنية.

Advertisements

من جهة أخرى طلب تركي آل الشيخ رأي محبيه وجمهوره في اتخاذ قرار خاص به، وهو أنه يفكر في اعتزال "تويتر"، إذْ أجرى استطلاعًا للرأس يستمر لمدة أربعة أيام تمهيدًا لحسم الأمر في الأول من يناير المقبل 2020.

وقال "آل الشيخ"، في تغريدته: "أفكر جدياً في ١-١-٢٠٢٠م أن اعتزل تويتر هل، أعتزل قرار حكيم، أم لا تعتزل، أم قرار يخصك"، ومع مرور الساعات الأولى على الاستطلاع حاز أول اختيار على نسبة 46% أما الثاني فحاز نسبة 29% والثالث 25%.

وأقدمت الهيئة العامة للترفيه برئاسة المستشار تركي آل الشيخ، على تغيير مسمى "موسم الرياض" الذي اختتمت فعالياته بمهرجان ميدل بيست عدا بعض المناطق.

يذكر أن هيئة الترفيه قامت بتغيير الحساب الرسمي لموسم الرياض عبر "تويتر" وتم تسميته "شتاء الرياض" وهو المسمى الذي سيتم التعامل به مع الإعلان عن أي حفل في خمس مناطق شتاء الرياض حددتها الهيئة، وهي رياض ونتروندرلاند، ورياض سفاري، والمربع، وصحاري الرياض، والرياض بوليفارد.

ويضم شتاء الرياض العديد من الفعاليات الترفيهية التي تتنوع بين الحفلات الغنائية والعروض الفنية المتنوعة، إضافة للعروض المسرحية، وبالفعل بدأت الهيئة في تنظيم فعالياتها في المناطق المعلن عنها: ومنها مسرحيتي "علاء الدين والمصباح السحري"، لأحمد عز و"عطل فني" لأكرم حسني، وعروض دار الأوبرا المصرية وغيرها.