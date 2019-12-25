التونسية هند صبري تكشف كواليس أحدث أعمالها "نورا تحلم"

تونس ـ كمال السليمي
تحدثت الفنانة التونسية، هند صبري، عن فيلمها الجديد "نورا تحلم" وقالت إنه فيلم "جريء"، موضحة خلوه جريء دون مشاهد الصادمة على الشاشة.وتابعت صبري أن السينما العربية اعتادت تقديم المرأة "ضحية" سواء ضحية عنف، أو ضحية إنقاذ أسرتها، لافتة أن المخرجة هند بوجمعة أرادت تصوير فيلم "جريء الطرح دون أن تتخلله مشاهد صادمة على الشاشة، والاعتماد على قوة المشهد خارج "الكادر"، في حين تترك الباقي لمخيلة المتلقي وقوة تشخيص الممثلين".
ويصور فيلم "نورا تحلم" امرأة متزوجة تقيم علاقة مع رجل آخر، مع إلقاء الضوء على ردة فعل المجتمع الذكوري تجاه الأمر ناحية الرجل أو السيدة.وأكدت الممثلة التونسية هند صبري تطلعها إلى تقديم مسلسلات لبلدها الأم، في الوقت الذي غابت فيها عن الشاشة لمدة طويلة.
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