شكرا لقرائتكم خبر عن 3 وجوه جديدة تنضم إلى الموسم الثالث من Chilling Adventures of Sabrina والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سيعود الموسم الثالث من مسلسل Chilling Adventures of Sabrina بحلقات جديدة إلى شبكة نيتفلكس، خلال الشهر المقبل، وسيشاهد محبو السلسلة ثلاثة وجوه جديدة تنضم إلى العمل، وهم سام كورليت، سكاي بي مارشال وجوناثان وايتسيل.

وسيقوم ببطولة المسلسل كيرنان شيبكا، روس لينش، لوسي ديفيز، ميراندا أوتو، تشانس بيردومو، جاز سنكلير، ميشيل جوميز، جافين ليذروود، ريتشارد كويل، لاتشلان واتسون، برونسون بينشوت، تاتي جابرييل، أدلين رودولف، وأبيجيل كوين.

ووفقا للتقرير الذى نشر على موقع " tvseriesfinale " لم تكشف الشبكة عن أدوار الثلاث شخصيات جديدة، التي انضمت إلى العمل.

وتدور أحداث مسلسل Chilling Adventures of Sabrina حول إعادة تخيل أصل ومغامرات سابرينا الساحرة فى سن المراهقة، بجانب ميولها فى الرعب والسحر بطبيعة الحال، وتسعى سابرينا بطموح كبير فى طرد الأرواح الشريرة، ما يضعها فى مواجهة أمام شخصيتها المزدوجة، نصف ساحرة، نصف قاتلة، وبينما تقف ضد قوى الشر التى تهددها، تجد نفسها فى مواجهة أخرى مع أسرتها وضوء النهار.

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وكانت قد منحت الشبكة فريق العمل إجازة لمدة أسبوعين قبل البدء من جديد فى تصوير الموسم الرابع من العمل، على أن ينتهى التصوير في فبراير 2020.

واستخدمت الشبكة المنتجة استراتيجية إنتاج مماثلة في الموسمين الأولين، مما أدى إلى إطلاق الموسم الثاني بعد أقل من ستة أشهر من العرض الأول للموسم الأول، حسبما نشر موقع "cbr".